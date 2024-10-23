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За два месяца до введения электронных счетов их внедрили всего 5% латвийских предприятий

Редакция PRESS 23 октября, 2024 17:18

Бизнес 0 комментариев

Хотя обмен э-счетами с 1 января 2025 года станет обязательным для, как минимум, четверти латвийских предприятий, на данный момент, за два месяца до вступления в силу этого решения, отправлять и обрабатывать их могут лишь около 5% всех опрошенных компаний и учреждений. Такую тревожную картину показывают результаты опроса предприятий, проведенного разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерских систем Jumis Pro.

Из данных опроса следует, что электронные счета будут актуальны для чуть более четверти респондентов. 26,2% — это коммерсанты, среди клиентов которых есть бюджетные учреждения, а еще несколько процентов составляют сами бюджетные учреждения. Именно эти коммерсанты и учреждения подпадают под действие поправок к Закону о бухгалтерии, которые предусматривают введение обмена э-счетами с начала следующего года.

К сожалению, готовых к новым требованиям предприятий очень мало. За два месяца до конца года активно их используют только 3% всех респондентов. Еще полтора процента внедрили необходимое решение, но пока не пользуются регулярно. 28,2% опрошенных, среди которых большая часть работает с бюджетными учреждениями, в настоящее время активно исследуют и готовятся внедрить необходимые функции, в то время как 3,4% разработали инструкции, но еще не выбрали само решени. 63,8% даже не начали необходимые для внедрения работы.

«Соглашение о внедрении обмена э-счетами было достигнуто уже несколько лет назад, и по крайней мере в бухгалтерской отрасли мы планировали, что новое требование может вступить в силу 1 января 2025 года. Однако из-за пассивной коммуникации и различных глобальных вызовов эту новость в деловой среде всегда затмевали более срочные или фундаментальные вопросы, поэтому теперь предприятиям придется быстро решать этот “горящий” вопрос, ведь в будущем бюджетным учреждениям можно будет выставлять только структурированные электронные счета, которые бухгалтерская система сможет автоматически считывать и распознавать. Сейчас для коммерсантов главная задача — это не ошибиться в спешке с выбором и внедрить качественное решение для э-счетов, соответствующее требованиям», — комментирует руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдыньш. В бухгалтерской системе Jumis структурированный электронный счет можно подготовить и обработать уже с осени 2019 года.

В конце сентября Кабинет Министров поддержал проект поправок к Закону о бухгалтерии, подготовленный Министерством Финансов; он устанавливает, что с 1 января 2025 года компании, сотрудничающие с бюджетными учреждениями, должны будут иметь возможность отправлять и получать машинно-читаемые, автоматически обрабатываемые э-счета. Изменения предусматривают, что с 1 января 2026 года это требование будет распространяться на все предприятия при выставлении счета для оплаты другому предприятию. Э-счет — это документ, подготовленный, отправленный и полученный в структурированном электронном формате, который позволяет его автоматически и электронно обрабатывать и соответствует стандарту ЕС LVS EN 16931-1:2017.

SIA Jumis Pro занимается развитием и поддержкой бухгалтерской системы Jumis. Развитие системы Jumis в последние годы обусловлено фокусом на потребности пользователей и внедрение инноваций, таких как создание возможности обработки э-счетов, более удобный пользовательский интерфейс, решение для учета сотрудников и расчета заработной платы Jumis Personāls, интеграция с системой EDS Службы госдоходов (VID) и быстрое внедрение новейших законодательных требований в систему

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