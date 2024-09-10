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За что такие деньги? Сколько стоит прокатиться на автомобиле без OCTA (2)

Редакция PRESS 10 сентября, 2024 08:25

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В группе "ЕЗДУНЫ Latvia" на Facebook зародилась дискуссия о повысившихся штрафах. В числе первых - движение на автомобиле без действующего полиса страхования гражданской ответственности OCTA. 

По сообщениям оштрафованных, теперь забывчивость обходится водителям довольно дорого - в 350 евро. Вне зависимости от того, попалась машина на камеру или была остановлена экипажем полиции.

По закону, получить штраф в размере 350 евро можно за отсутствие страховки OCTA только один раз в сутки. Но если водитель забыл продлить полис и несколько дней ездил мимо фоторадара, то штраф за одно и то же нарушение уже может составлять тысячи.

Кроме того, дорожная полиция в начале сентября проводит рейды на дорогах и отлавливает нарушителей скоростного режима. Штрафы за превышения скорости теперь тоже исчисляются сотнями. За +20 км в городе - 160 евро. Максимальный же штраф может составить до 2 000 евро.

Поправки к Закону о дорожном движении, которые ужесточают штрафы за грубые нарушения разрешенной скорости движения, вступили в силу 28 мая 2024 года.

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