За что такие деньги: народ не понял новой «макслы» на променаде в Кенгарагсе

Четыре арт-объекта: "Складывание неба", "Ловец облаков", "Натюрморт" и "Ветка в мартышке" ("Debess locīšana", "Mākoņķērājs", "Klusā daba", "Zars Mērkaķī") были созданы студентами Академии художеств и обошлись городу, как выяснилось, в 41 200 евро.

"Надо стёкла вставить, будет витраж", - предлагают местные жители. "Или подсветить по контуру, будет фонарь", - советуют другие.

"Сегодня проходили мимо...и прошли возмущаясь как и многие другие жители. Хочется спросить, что курил автор этого "бесценного творения" и кому и для каких целей это надо?", - негодуют жители.

"Даже не хочу спрашивать сколько нам это стоило. Особенно Ветка в мартышке. Равнообразно не хочу интересоваться - где у неё ветка", - пишут люди.

"Кажись, 41 600 евро. Недорого: примерно как один рейс прайвит джета для премьера/ премьерши. Правда, джет слегка дешевле...", - рассуждают налогоплательщики.

Сообщается, что заказ на арт-объекты от Рижской думы поступил не только для одного района, такие объекты со временем появятся во всех районах города.