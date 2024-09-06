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17 лет насиловал пятерых детей — и их отца. Отец — тоже насильник: ну и дела в Латвии творятся! (1)

Редакция PRESS 6 сентября, 2024 19:59

ЧП и криминал 1 комментариев

Госполиция призывает прокуратуру предъявить мужчине обвинение в сексуальном насилии над пятью детьми, совершенном в период с 2006 по 2023 год, сообщили агентству LETA в полиции.

Уголовный процесс по факту сексуального насилия и развратных действий полиция возбудила 22 января этого года на основании предоставленной Сиротским судом информации о том, что знакомый отца детей мог совершить действия сексуального характера с двумя детьми 2011 года рождения.

На начальном этапе расследования уголовного дела выяснилось, что в 2022 году этот знакомый совершал действия сексуального характера в отношении одного из вышеуказанных детей 2011 года рождения. В продолжение расследования выяснилось, что подозреваемый ранее совершал сексуализированные действия и в отношении отца указанных детей, за что подозреваемый уже отбывал наказание.

В ходе расследования были установлены личности еще четырех лиц, которые стали жертвами действий подозреваемого 1972 года рождения в период с 2006 года по 2017 год. Выяснилось, что в указанный период подозреваемый, пользуясь своим авторитетом, доверием потерпевших и беспомощным состоянием, совершал длительное и систематическое сексуализированное насилие над тремя несовершеннолетними сыновьями жены своего знакомого и одним не связанным с семьей несовершеннолетним мальчиком.

31 января за совершение указанного преступления был задержан мужчина 1972 года рождения, к которому применена мера пресечения - заключение под стражу.

Также в ходе расследования установлено, что и сам отец детей, 1982 года рождения, в период с 2019 года по 2023 год совершал действия сексуализированного характера в отношении одного из своих вышеуказанных детей 2011 года рождения. Расследование по данному факту ведется в рамках отдельного уголовного производства.

С учетом тяжести указанных преступлений лицу, если оно будет признано виновным, может быть назначено пожизненное заключение или лишение свободы на срок до двадцати лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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