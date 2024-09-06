Уголовный процесс по факту сексуального насилия и развратных действий полиция возбудила 22 января этого года на основании предоставленной Сиротским судом информации о том, что знакомый отца детей мог совершить действия сексуального характера с двумя детьми 2011 года рождения.

На начальном этапе расследования уголовного дела выяснилось, что в 2022 году этот знакомый совершал действия сексуального характера в отношении одного из вышеуказанных детей 2011 года рождения. В продолжение расследования выяснилось, что подозреваемый ранее совершал сексуализированные действия и в отношении отца указанных детей, за что подозреваемый уже отбывал наказание.

В ходе расследования были установлены личности еще четырех лиц, которые стали жертвами действий подозреваемого 1972 года рождения в период с 2006 года по 2017 год. Выяснилось, что в указанный период подозреваемый, пользуясь своим авторитетом, доверием потерпевших и беспомощным состоянием, совершал длительное и систематическое сексуализированное насилие над тремя несовершеннолетними сыновьями жены своего знакомого и одним не связанным с семьей несовершеннолетним мальчиком.

31 января за совершение указанного преступления был задержан мужчина 1972 года рождения, к которому применена мера пресечения - заключение под стражу.

Также в ходе расследования установлено, что и сам отец детей, 1982 года рождения, в период с 2019 года по 2023 год совершал действия сексуализированного характера в отношении одного из своих вышеуказанных детей 2011 года рождения. Расследование по данному факту ведется в рамках отдельного уголовного производства.

С учетом тяжести указанных преступлений лицу, если оно будет признано виновным, может быть назначено пожизненное заключение или лишение свободы на срок до двадцати лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.