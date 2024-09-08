Когда эта новость появилась в заголовках многих СМИ, ответственные лица спешно начали успокаивать: мол, все еще точно неизвестно...
В частности, заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам Rail Baltica Кристине Малнача подчеркнула агентству LETA, что это предположение о Саласпилсе преждевременно, поскольку пока нельзя утверждать, что пути с европейской колеей не будут построены в Риге.
В свою очередь, глава Минсообщения Каспарс Бришкенс заявил, что в правительство приоритетно будет продвигаться сценарий с интегрированной Ригой уже на первой очереди проекта Rail Baltica.
Этот вопрос широко обсуждается и в соцсети "Х".
"В проекте Rail Baltica "настойчивость" Бришкенса оказалась беззубой. В центр Риги поезда Rail Baltica не придут. Иностранные туристы, очевидно, поедут в Саласпилс. Не то, что в Таллине, Каунасе и Вильнюсе, где линии как раз пойдут в центр города. Это провал. Провал века", - считает политик Юрис Пуце.
Комментаторы высказывают разные предположения и предложения:
- Конечно! И все мы знаем, почему.
- Видимо, по дороге много денег выпало из карманов. Поэтому везде получится, а у нас нет...
- Уж кто бы говорил о провале.
- Век еще только в самом начале! Такими темпами бог знает чего можно дождаться!
- Не вижу там мегапроблемы - если успешно создать сообщение шаттлов с Саласпилсом и аэропортом, мы еще и выиграем. Бессмысленно было из скоростного поезда делать трамвай и еще миллиард платить за это.
- Да сколько тех иностранных туристов на этом поезде вообще поедет. Билеты, насколько я понимаю, будут дороже, чем многие авиарейсы сейчас.
- Туристов привлекли бы кораблики из Саласпилса в Ригу - как в Венеции из аэропорта. Серьезно! Только надо начинать сейчас над этим работать - причалы, суда, экипажи.
- Давайте построим новый аэропорт в Саласпилсе!
- Не волнуйтесь нисколько - перенесем столицу в Саласпилс, и все будет хорошо! За совет можно не благодарить!
- Саласпилс надо присоединить к Риге!