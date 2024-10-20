Юревицс: «Мы решили по ночам бюджет не рассматривать»

Он пояснил, что в этом году, как и в прошлом, бюджет будет рассматриваться с 9:00 до 21:00. Если не хватит времени, рассмотрение продолжится на следующий день. "Мы решили по ночам бюджет не рассматривать", - сказал Юревицс, добавив, что такое решение позволит общественности больше следить за тем, как принимают бюджет.

Что касается возможного сокращения времени дебатов, Юревицс подчеркнул, что в первом чтении время дебатов сокращать не нужно, чтобы все смогли высказаться. Однако время дебатов будет сокращено при рассмотрении бюджета во втором чтении.

"Речи должны быть концентрированными, часто некоторые депутаты в дебатах не участвуют по существу", - сказал глава фракции "Нового единства", отметив, что есть политики, использующие это время для демонстрации своей политической позиции.

Скорее всего, во втором чтении депутатам дадут четыре минуты, чтобы высказаться.

Длительность и частоту речей в дебатах регулирует устав, или регламент Сейма (kārtības rullis). Он предусматривает, что на первом выступлении депутат может говорить пять минут, а на втором - две.

Как уже сообщалось, Сейм передал проект бюджета на следующий год на рассмотрение в комиссии.