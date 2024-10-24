Языковой скандал в «Молсе»: продавщицу отстранили от работы за отказ обслуживать на латышском языке

"Мы категорически не согласны с высказываниями сотрудницы и осуждаем ее действия. Обслуживание клиентов всегда должно вестись на национальном языке, а личные разногласия должны решаться во внерабочее время, вне торговых помещений", - подчеркивают представители магаз ина.

Представители магазина также заявили, что сотрудница работала всего несколько дней и инцидент произошел во время испытательного срока.

В дальнейшем в целях повышения качества обслуживания внутренние правила процедуры будут обновлены, а их выполнение будет более тщательно проверяться, отметили представители магазина.

Представители ТЦ «Молс» заявили, что администрация будет постоянно напоминать всем арендаторам о необходимости соблюдать правила внутреннего распорядка, уделяя особое внимание использованию национального языка.

С другой стороны, в случае повторного нарушения договор аренды помещения предоставляет торговому центру право принять решение о его расторжении, сообщили представители "Молса".