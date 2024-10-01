30 августа, в пятницу вечером, председатель совета муниципального предприятия позвал руководство коалиции "перемен" отведать разных закусок и вин с "барского плеча". И если вы думаете, что прогулку на яхте оплатили из своего кармана чиновники и депутаты, то, видимо, вы не местный. Как известно, председатели правлений и советов, получающие тысячи и тысячи зарплат в муниципальных и государственных синекурах, сами платить за такое не привыкли.

Поэтому 5919 евро вынули из бюджета Рижского свободного порта. Ведь председатель совета Rīgas Nami Mārtiņš Ziemans настолько незаменим, что работает ещё и заместителем управляющего Рижским свободным портом. А ласковый телёнок - он у двух мамок сиську сосёт. Сколько у нас таких "телят" - не мне вам рассказывать.

"Я хотел привлечь как можно более широкий круг членов рижской думы, не только политическое руководство, но и людей, которые ежедневно работают над этими вопросами", - сказал Мартиньш Зейманс.

А я бы хотел пригласить господина Матриньша Зейманиса на Улброкас 13 в эту субботу в 11:00. В разбитые и неухоженные муниципальные дома. Интересно, придёт ли? Письмо отправлено! Шампанского, правда, не обещаю.

Ну и про деньги. Хотя оборот Rīgas Nami составляет 27,98 миллиона, прибыль ничтожно мала - всего 19,85 тысячи в 2023 году. Прогулка, напомню, обошлась в почти шесть тысяч.

Стоит ли удивляться, что на жалобы жильцов муниципального жилья не хватает денег?

Как думаете, может посоветовать господину Зейманису пригласить на яхту жильцов муниципальных домов, которые не могут достучаться до руководства?"