«Я сравнила цены и ахнула!»: бельгийцы отовариваются в соседних странах, так как дома дорого

Все больше бельгийцев едут за продуктами в соседнюю Францию, где могут сэкономить до 30% на фоне растущей инфляции у себя дома.

"Я однажды сравнила цены и ахнула. разница заметная. Вот все сюда и едут", - говорит одна покупательница из Бельгии - Смотрите, питьевой йогурт тут стоит 3,14 евро, а В Бельгии - 6,41 евро. Это вдвое дороже, так что тут я возьму два".

Популярным местом для шопинга бельгийцев стал торговый центр Roncq, расположенный в 15 километрах от французского Лилля и всего в 4 километрах от границы

Траты на бензин не отпугивают покупателей, они говорят, что все равно заметно экономят. "на кассе я вижу разницу в 200 евро, - комментирует приехавшая из Бельгии женщина. - Это стоит бензина и 30 минут пути".

Уровень инфляции в Бельгии в январе вырос до 4,4 % при том, что у соседей в первый месяц года она снизилась.