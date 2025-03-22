«Я с людьми общаюсь или с роботами?!» Попытка заняться торговлей онлайн привела к абсурдной ситуации

На свою в некотором роде драматическую ситуацию Инесе пожаловалась в соцсети "Х", но не указала платформу, с которой пыталась сотрудничать.

"Два с половиной года назад я заключала договор на торговлю с одной латвийской торговой платформой. Три месяца попробовала и расторгла договор. Полгода назад (после двухлетнего перерыва) внезапно снова начали присылать счета. Я ответила на электронную почту, что это ошибка. Реакции не было. Через некоторое время я получила предупреждение, что передадут на взыскание долгов. Прислала скрины, что я давно расторгла договор - в какой связи два года спустя присылают счета? За текущий период, а не долги. Не отвечают. Я рассердилась, решила позвонить и наорать. Но все электронные письма - без подписи и без контактов. У них на сайте контакты указаны для покупателей, а не для продавцов. Я махнула рукой на это. Получила еще одно письмо - уже с 6 неоплаченными счетами и угрозой "подать ко взысканию". Контактов снова нет. Пишу: "Пришлите договор, на основании которого сотрудничаем". В воскресенье вечером получаю ответ: "Зайдите на свою торговую платформу, там все есть". А я-то туда войти не могу! Пароля нет! Теперь думаю: я вообще с человеком переписываюсь или это теперь тоже робот рассылает? Написала, что дальнейшее общение - только по телефону, у меня нет времени на переписку. Так взбесили".

Надо сказать, что таких историй много - заключить договор с поставщиком услуг легко и просто, а когда захочешь его расторгнуть, начинается свистопляска.

Комментаторы советуют Инесе озвучить название платформы, чтобы общими усилиями попытаться найти контакты, а также предостеречь других людей, которые могут оказаться в такой же ситуации.