Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 22. Марта Завтра: Dziedra, Tamara
Доступность

«Я с людьми общаюсь или с роботами?!» Попытка заняться торговлей онлайн привела к абсурдной ситуации

Neatkarīgā Rīta Avīze 22 марта, 2025 16:28

Новости Латвии 0 комментариев

Некая женщина, попытавшаяся заняться онлайн-торговлей, в результате попала впросак: платформа, с которой она сотрудничала и расторгла договор, внезапно начала присылать счета и пригрозила натравить коллекторов, пишет Tautaruna.nra.lv.

На свою в некотором роде драматическую ситуацию Инесе пожаловалась в соцсети "Х", но не указала платформу, с которой пыталась сотрудничать.

"Два с половиной года назад я заключала договор на торговлю с одной латвийской торговой платформой. Три месяца попробовала и расторгла договор. Полгода назад (после двухлетнего перерыва) внезапно снова начали присылать счета. Я ответила на электронную почту, что это ошибка. Реакции не было. Через некоторое время я получила предупреждение, что передадут на взыскание долгов. Прислала скрины, что я давно расторгла договор - в какой связи два года спустя присылают счета? За текущий период, а не долги. Не отвечают. Я рассердилась, решила позвонить и наорать. Но все электронные письма - без подписи и без контактов. У них на сайте контакты указаны для покупателей, а не для продавцов. Я махнула рукой на это. Получила еще одно письмо - уже с 6 неоплаченными счетами и угрозой "подать ко взысканию". Контактов снова нет. Пишу: "Пришлите договор, на основании которого сотрудничаем". В воскресенье вечером получаю ответ: "Зайдите на свою торговую платформу, там все есть". А я-то туда войти не могу! Пароля нет! Теперь думаю: я вообще с человеком переписываюсь или это теперь тоже робот рассылает? Написала, что дальнейшее общение - только по телефону, у меня нет времени на переписку. Так взбесили".

Надо сказать, что таких историй много - заключить договор с поставщиком услуг легко и просто, а когда захочешь его расторгнуть, начинается свистопляска.

Комментаторы советуют Инесе озвучить название платформы, чтобы общими усилиями попытаться найти контакты, а также предостеречь других людей, которые могут оказаться в такой же ситуации.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Половина ДТП из-за ям происходит в Риге — страховая компания

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

За последние три года в связи с ДТП из-за ям на дорогах в страховую компанию BTA Baltic Insurance Company обратились 945 клиентов, половина из этих аварий произошла в столице Латвии, сообщает агентство LETA.

За последние три года в связи с ДТП из-за ям на дорогах в страховую компанию BTA Baltic Insurance Company обратились 945 клиентов, половина из этих аварий произошла в столице Латвии, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Эвике Силине вручат премию Генри Киссинджера за вклад в укрепление трансатлантических отношений

Важно 16:56

Важно 0 комментариев

Вручение состоится 28 марта в Берлине, о чем сообщает агентство LETA со ссылкой на Госканцелярию.

Вручение состоится 28 марта в Берлине, о чем сообщает агентство LETA со ссылкой на Госканцелярию.

Читать

Скандал в Израиле: у раненного в секторе Газа сотрудника ООН обнаружены нацистские татуировки

Важно 16:49

Важно 0 комментариев

Об этом пишут в соцсетях израильтяне. Один из таких постов процитирован ниже.

Об этом пишут в соцсетях израильтяне. Один из таких постов процитирован ниже.

Читать

Столкнулись с языком вражды? Юрист призывает обращаться в полицию и быть настойчивыми

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Столкнувшись с языком вражды  (hate speech), следует сообщать об этом правоохранительным органам и быть готовыми оспаривать возможный отказ в возбуждении дела. Если заявитель не проявит настойчивость, он просто закроет себе возможность идти дальше — вплоть до ЕСПЧ, рассказала Екатерина Тумуле, юрист Латвийского центра по правам человека, в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

Столкнувшись с языком вражды  (hate speech), следует сообщать об этом правоохранительным органам и быть готовыми оспаривать возможный отказ в возбуждении дела. Если заявитель не проявит настойчивость, он просто закроет себе возможность идти дальше — вплоть до ЕСПЧ, рассказала Екатерина Тумуле, юрист Латвийского центра по правам человека, в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

Читать

На Кипсале в студенческом городке установят еще одну бетонную скульптуру — это будет сидящий космонавт

Для настроения 15:57

Для настроения 0 комментариев

В студенческом городке РТУ на Кипсале в нынешнем году планируется установить еще одну крупноформатную трехмерную бетонную скульптуру.

В студенческом городке РТУ на Кипсале в нынешнем году планируется установить еще одну крупноформатную трехмерную бетонную скульптуру.

Читать

Бросался гантелями и размахивал ножом: жителей улицы Баускас в Риге терроризирует агрессивный хулиган

ЧП и криминал 15:43

ЧП и криминал 0 комментариев

В рижском микрорайоне Бишумуйжа объявился нарушитель спокойствия. Местные жители рассказывают, что он уже давно терроризирует соседей, когда находится в состоянии слишком сильного воздействия разного рода веществ. Последний инцидент произошел совсем недавно, сообщает программа Degpunktā.

В рижском микрорайоне Бишумуйжа объявился нарушитель спокойствия. Местные жители рассказывают, что он уже давно терроризирует соседей, когда находится в состоянии слишком сильного воздействия разного рода веществ. Последний инцидент произошел совсем недавно, сообщает программа Degpunktā.

Читать