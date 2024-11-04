Я похудела на 18 кг, дико болел живот, но врачи считали меня здоровой: как рижанка медпомощь искала

Женщина рассказывает:

-У меня время от времени побаливал правый бок, хотя боль не доставляла мне больших проблем – она то уходила, то возвращалась. Я пристально отношусь к своему здоровью, поэтому я исключила гинекологические проблемы, а потом стала регулярно захаживать к гастроэнтерологам, делала фиброгастроскопию и колоноскопию, два раза в год сдавала кровь, а в 2021 году сделала магнитный резонанс живота. Надо ли говорить, что врачи у меня ничего не обнаруживали и только советовали разнообразить свой рацион питания, рекомендовали пить пробиотики.

Ровно год назад, осенью 2023 года тупая боль в правом подреберье стала появляться после каждого приема пищи. Я пошла на привычные для меня исследования по новому кругу. Гастроэнтерологи твердили мне, что я не их пациент. В декабре я сделала МРТ живота и там снова не обнаружилось ничего криминального.

После нового года я еще могла нормально ходить и спать, но каждый прием пищи вызывал у меня острый дискомфорт. Я снизила объем порций, перешла на мягкую пищу и супчики, исключила алкоголь, острое и сладкое и снова пошла по гастроэнтерологам, которые мне ставили разные предположительные диагнозы – от синдрома бактериального роста и лечили меня антибиотиками, до застарелого аппендицита. Боль становилась все сильнее.

Я вызывала скорую помощь, которая у нас в Латвии уже не возит в больницу людей с ясным сознанием. Между тем, я уже не могла ни ходить, ни спать без боли. В конце концов, я приехала в приемный покой Восточной больницы с направлением гастроэнтеролога, где было написано подозрение на аппендицит, но меня туда не взяли после трех часов проведенных в приемном покое. Они смотрели результаты моего МРТ и многочисленных УЗИ , результаты крови и не увидели основания для госпитализации. Я снова пошла по гастроэнтерологам, вертебрологам.

Я думаю, вы понимаете, что я посещала врачей и делала обследования за большие деньги, стремясь ускорить постановку диагноза. Между записями к специалистам проходили недели, иногда месяцы. Я умоляла их иметь меня в виду, если, вдруг, раньше освободится место у специалиста. В апреле я дожала одного гастроэнтеролога, и мена направили в самую главную больницу Латвии им. Пауля Страдыня.

Там меня положили в хирургическое отделение. Но хирург ко мне не подходил, сославшись на снимки и сказав, что я не их пациент, а только занимаю место «действительно больных людей» и «вообще у них здесь не научно-исследовательский институт, чтобы искать причины моих болей». Я полежала в больнице, где мне поставили несколько систем но-шпы с анальгином, на консультацию ко мне приходил диетолог и гастроэнтеролог и оба порекомендовали разнообразить свой рацион питания.

Между тем, я начала худеть, так как каждый прием пищи вызывал у меня сильные боли. Я стала спать сидя. Когда меня выписали из больницы, то в заключении была выделена одна рекомендация – обратиться к психиатру. Надо сказать, что всю весну гастроэнтерологи мне намекали, что у меня «чистая психосоматика», которая лечится антидепрессантами. Они меня так в этом убедили, что весной я пошла к психиатру и все лето на фоне ухудшения своего состояния принимала антидепрессанты, которые мне не помогали. В августе психиатр сказал мне, что я – не его пациент и снял лекарства.

В сентябре произошло резкое ухудшение. Я похудела на 18 кг и считала шаги, когда мне нужно было куда-то дойти. Мне не хотелось на глазах у людей складываться пополам и приседать от боли. Мне не помогали обезболивающие и спазмолитики. Я предположила, что у меня, может быть, рак и сама сдала анализов с разными онкомаркерами на 230 евро. Но там все было чисто, и я записалась к онкогастроэнтерологу, профессору, который сказал, что мой живот – «Бермудский треугольник», что у меня нет рака и выписал мне очередные пробиотики.

Куда идти измученной болью женщине, когда идти уже не к кому? К какому специалисту обращаться? Как найти того врача, который соберет все мои результаты исследований, проанализирует их, в конце концов, просто поговорит со мной и заинтересованно расспросит о моем состоянии здоровья? Не буду уже вам рассказывать о том, как я ходил к разным травникам и колдунам и жрала сухие васильки или по их настоятельной рекомендации закупала американские БАДы на сотню евро. Я отдавала себе отчет в том, что делала, но продолжала делать эти абсурдные вещи.

Но, видимо, за мной Бог еще приглядывает, так как я получила помощь оттуда, откуда я не ждала ее получить. Одна моя хорошая знакомая, увидев мою подозрительную худобу и выслушав мои объяснения, порекомендовала недавно созданный врачебный консультационный ресурс Symptomato, на котором можно врачам задать вопросы и рассказать о своем состоянии здоровья, приложив все анализы и снимки.

Консультационный сайт создан единомышленниками, одними из лучших врачей разных специальностей, которые релоцировались из России и уже стали практиковать в разных странах мира или продолжают работать в российских больницах. Эти врачи знают друг друга и все консультации проводят, согласовывая свои предположения друг с другом. Они не лечат, но их консультации представляют собой точку сборки всех предполагаемых диагнозов на основании настоящего консилиума.

В моем случае была нужна просто точка опоры и поддержка в принятии медицинского решения, просто подсказка, как построить процесс диагностики или лечения, расшифровать снимки, объяснить какой результат может быть достигнут и какие варианты есть еще. Они проконсультировались друг с другом и предположили тот диагноз, который никто из латвийских врачей не предполагал.

Они предположили у меня ишемию кишечника на фоне моей наследственной гиперхолестеримии. Они первыми мне посоветовали сделать КТ кишечника и их предположение подтвердилось! Мне поставили диагноз! Две артерии кишечника из трех у меня тромбированы.

Конечно, у меня редкий диагноз, и я уже лежала в больнице П. Страдыня на прошлой неделе. Наши сосудистые хирурги пока продолжают меня исследовать, чтобы понять, можно ли мне делать эндоваскулярную операцию или шунтирование кишечника. Для них это не рядовой случай. Упущено ли время в моем случае?

Да, время упущено, так как тромбы год назад можно было еще пробить эндоскопически. Можно ли это сделать без риска сейчас – большой вопрос. Но самое главное, что врачи с Symptomato показали мне верный вектор на излечение, они наметили мне маршрут лечения в Латвии и за ее пределами. Но, самоего главное, что меня можно вылечить. Если наши латвийские врачи не возьмутся меня оперировать, то мне уже порекомендованы больницы в Узбекистане и в Ереване, где делают подобные операции.

Друзья, моя история очень показательная. Я поделилась с вами, чтобы помочь людям, оказавшимся в моей ситуации абсолютной растерянности и беспомощности. Пожалуйста, поделитесь моим постом с вашими друзьями и родными, сохраните ссылку. Желаю всем никогда не останавливаться и всегда бороться за свое здоровье и здоровье своих близких! И еще, не стесняйтесь просить помощи!