Экис открыто заявил, что его раздражают постоянные разговоры о 72-часовой сумке. По его мнению, важнее другое.

«Если мы обратимся в местный муниципалитет, смогут ли они сказать нам, куда идти в случае кризиса, каков план эвакуации? Во многих муниципалитетах они не знают, что сказать. Может ли кто-нибудь четко сказать нам, куда мы должны будем идти? Вместо этого они просто говорят об этой сумке. Но я хочу знать, к кому обращаться за советом в кризисной ситуации, куда идти. Постоянно спрашивая у военных, я хотя бы получил один ответ: в случае войны самое безопасное место - Курземе. Там нет стратегических объектов», - поделился он.

по его словам, всем жителям Латгале следует в случае войны двигаться туда, в Видземе тоже возможны всякие "чудеса. Курземе - самое надежное место. При этом он вспоминает, что именно там в свое время был "Курземский котёл".

Режиссер отметил, что всегда думал, что эвакуировать семью нужно в Эстонию. Но на одних учениях ему рассказали, что в случае войны - огромный поток эстонских беженцев пойдёт на Латвию, и тоже самое произойдёт с Литвы, со стороны "коридора".