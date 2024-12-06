WP: Проблемы РФ с дронами указывают на эффективность санкций

Технические проблемы беспилотных летательных аппаратов "Герань-2", используемых Россией в войне против Украины, свидетельствуют об эффективности санкций, которые были введены в отношении Москвы. Об этом написала в четверг, 5 декабря, американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на западных и украинских военных аналитиков, пожелавших не указывать свои имена.

В ряде случаев дроны, представляющие собой российскую версию иранского беспилотника Shahed-136, выходили из-под контроля при резком повороте. Некоторые падали и разбивались, а другие выравнивали курс, но становились легкой добычей средств противовоздушной обороны, пояснило издание. Собеседники WP связали участившееся необычное поведение БПЛА с некачественными компонентами, а именно с моторчиком, который помогает регулировать движение дрона в полете.

Двигатель из Китая вместо южнокорейского

Россия стала использовать китайский серводвигатель после того, как многие государства ввели рестрикции с целью заблокировать Москве доступ к западным технологиям. Ранее российская сторона устанавливала аналогичную деталь из Южной Кореи, говорится в публикации.

"Неисправные беспилотники ознаменовали небольшую победу западных стран в продолжающемся теневом конфликте, в котором отчасти задействованы разведслужбы", - указывает далее WP. По сведениям ее собеседников из американской разведки, теневые операции по закупкам иностранных компонентов для России находятся под контролем Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ.