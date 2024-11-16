WhatsApp подвергся мощной атаке: предотвращено 4000 попыток мошенничества

Телефонных мошеников в свое приложение WhatsApp Янис запустил сам. Конечно, не зная об этом. Откликнулся на просьбу коллеги проголосовать за его ребенка. Пришел код в СМС. Этот код нужно было ввести в телефоне, чтобы проголосовать. И именно в этот момент к WhatsApp Яниса подключились жулики. Введя код, он дал разрешение другому устройству присоединиться к его WhatsApp.

Через 20 часов все, кто был у Яниса в списке контактов, получили просьбу одолжить 200 евро. "Мы ужинали, и сын так на меня посмотрел: "Папа, зачем тебе деньги?" Я сказал: какие деньги? Сын отвечает: посмотри, что ты мне прислал! Я сказал, что ничего не посылал. Подходит невестка, у нее такое же сообщение, и мы поняли, что все ушло, подсчитали, сколько у нас контактов... Дело труба!" - рассказал Янис, как все было.

"Ощущение такое, словно ты сидишь за рулем, а рулит вместо тебя кто-то другой. Ты пишешь сообщение, что это фейк, удалите. Но даже отправить не можешь. Твоим телефоном управляет кто-то другой", - поделился впечатлениями Янис.

"Что я хочу людям сказать? Это наши устройства. Самим надо следить, за что мы голосуем, надо было понять, что так делать не нужно. Но они давят на эмоции. Дети, животные... Ну как не доставить радость коллеге? Вот и проголосуешь", - говорит он. Правда, он не в курсе, перечислил ли кто-то из друзей деньги жуликам.

Конечно, просьба пришла с уже взломанного телефона коллеги. Поэтому детективы, которые ловят цифровых мошенников, рекомендуют сначала позвонить человеку и предупредить, что произошло. В связи со случившимся Янис обращался в полицию.

В течение 7 дней разработанная Cert.lv система безопасности DNS Ugunsmūris приостанавливала посещение сайта мошенников 4000 раз.

"Это ненормально, это огромное число. И я горжусь, что наша услуга работает!" - сказал эксперт по кибербезопасности из Cert.lv Армин Палмс.

Это приложение доступно и для устройств с операционной системой Android, и для техники Apple. Система безопасности защитит устройства от угроз, которые идентифицирует Cert.lv.

А что делать, если воры уже пробрались в WhatsApp? Нужно в установках найти их устройство и отключить его.

"Если видите незнакомые устройства, отключайте их. И установите двухфакторную аутентификацию - не только для WhatsApp, а для любого важного для вас аккаунта", - рекомендует Палмс.

Где находятся эти мошенники, пока не знают и в Cert.lv. "Мы работаем, чтобы остановить. Чтобы защитить. Ищем метаданные, собираем их", - сказал эксперт.

Мошенники могут находиться в любой точке мира - скорее всего, это вообще не латвийцы.