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Взрыв в Лас-Вегасе организовал сержант спецназа: связан ли он с терактом в Новом Орлеане?

© BBC 3 января, 2025 10:24

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За рулем взорвавшегося Cybertruck был сержант спецназа Мэтью Алан Ливелсбергер.

Человек, взорвавший Tesla Cybertruck возле Trump Hotel в Лас-Вегасе, был действующим американским военнослужащим и служил в армейском спецназе. Об этом в четверг объявили полиция и военные.

37-летний Мэттью Ливелсбергер был сержантом разведки Сил специального назначения. Следователи нашли несколько параллелей в его биографии и биографии отставного военного Шамсуддина Джаббара, который в новогоднюю ночь убил 14 человек в Новом Орлеане, но сведений, что Ливелсбергер и Джаббар были знакомы, у следствия нет.

Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл рассказал в четверг журналистам, что в сгоревшем пикапе были найдены военное удостоверение и паспорт Ливелсбергера, а также несколько кредиток на его имя, два пистолета, айфон и часы.

Шериф сказал, что для окончательного официального опознания нужно еще провести анализ ДНК, поскольку тело Ливелсбергера обгорело до неузнаваемости. Правда, на останках различимы две татуировки — именно такие, какие были у сержанта Ливелсбергера.

Местный коронер (судья, устанавливающий причины смерти) в четверг объявил, что Ливелсбергер застрелился. Следствие полагает, что он покончил с собой за секунды до взрыва.

«Я с уверенностью могут назвать это самоубийством, сразу после которого произошел подрыв бомбы», — сказал на пресс-конференции шериф Макмахилл.

Представитель Пентагона подтвердил, что Ливелсбергер был бойцом спецназа, и уточнил, что он находился в отпуске.

ФБР заявило, что мотивы подозреваемого в подрыве пока не известны. Cybertruck он арендовал в Денвере, в родном штате Колорадо, за тысячу километров по прямой от Лас-Вегаса.

В результате взрыва пикапа, нагруженного канистрами с топливом и фейерверками, погибших не было — ранения, притом легкие, получили семь человек. Следствие полагает, что так получилось отчасти потому, что кузов Cybertruck направил взрывную волну и пламя вверх.

Сразу после массового убийства в Новом Орлеане и взрыва в Лас-Вегасе полиция и ФБР говорили только об одной детали, объединяющей Джаббара и Ливелсбергера: они оба арендовали пикапы через сайт компании Turo. Теперь следователи нашли еще несколько параллелей.

Они оба служили на базе Fort Bragg (ныне Fort Liberty) в Северной Каролине. В то же время у следствия нет данных, что они находились там в одно время или служили в одной части. Fort Liberty — это гигантская военная база, там служат более 50 тысяч человек.

Кроме того, Джаббар и Ливелсбергер в 2009 году были в Афганистане. Но, опять-таки, сведений о том, что они там встречались, нет.

ФБР пока предполагает, что происшествия в Новом Орлеане и Лас-Вегасе не связаны между собой, и что Джаббар действовал в одиночку. Об этом в четверг на пресс-конференции сказал член руководства ФБР Кристофер Рая.

 

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