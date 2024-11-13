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Взрытый асфальт, куски арматуры и заторы: что творится на мосту Земитана и не только (ФОТО)

Редакция PRESS 13 ноября, 2024 14:00

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В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

Чтобы построить - нужно сломать

С 1 ноября мост Земитана передан в распоряжение дорожных строителей. Уже сейчас идет демонтаж разделительных барьеров и дорожного покрытия до балок. На практике это означает, что тяжелая техника полностью раскурочила асфальт практически по всей протяженности путепровода. По центру дороги не проехать при всем желании - бесформенными кучами лежат обломки дорожного покрытия, торчит металлическая арматура и отдельные фрагменты того, что некогда было разделительным барьером. Первое впечатление: началась война и враг уже долгое время безжалостно бомбит мост. Но нет, идет ремонт. Представители самоуправления объясняют, что будет перестроено дорожное полотно, а вот существующие опоры и пролеты сохранятся.

Формально, на Земитанском мосту открыто для движения по две полосы в каждом направлении. Но водителям, вероятно, об этом забыли сказать - все дисциплинировано стоят в заторе друг за другом в одной полосе. Нужно отдать должное терпению и выдержке наших водителей, никто не пытается съехать к краю, на полосу, где расположена велодорожка. Хотя желтые линии временной разметки позволяют это сделать. В Рижской думе также подтверждают - отдельная полоса для велосипедистов здесь временно закрыта. Такие ограничения движения будут действовать примерно до 6 мая следующего года.

Самоуправление планирует также наконец привести в порядок лестницы на мост для пешеходов. Уже долгое время они буквально разваливаются на куски - от них отваливаются бетонные ограждения и фрагменты пролетов, а безопасность рижан призваны обеспечить временные деревянные перила. Со стороны выглядит, словно лестницы тоже пережили массированный обстрел артиллерии. Чинить тут, пожалуй, уже нечего. Поэтому городские власти планируют лестницы полностью демонтировать и отстроить заново.

Космические технологии из прошлого века

А что делается с другими проблемными мостами Риги? Давайте переместимся к Вантовому мосту. О его плачевном состоянии, пожалуй, не писал только ленивый. Тут и разбитое дорожное покрытие, и ограждения, которые грозят вот-вот рухнуть в Даугаву. Последней каплей стали огромные дыры в пешеходной части моста, которые самоуправление попыталось заделать фанерой. После громкого скандала фанеру заменили на металлические пластины - все таки понадежней будет. Но опасение вызывает то, что это не одна и не две заплатки - по всей протяженности моста они встречаются с пугающей регулярностью, а некоторые в длину достигают 5-6 метров.

Ремонтировать мост нужно, это в самоуправлении признают давно. И уже даже разработан строительный проект. Вот только городские власти все никак не могут найти исполнителя, который его выполнит за разумные деньги. Первый конкурс на право произвести ремонт моста закончился безрезультатно: предложение подало всего одно предприятие, и запросило за выполнение работ на 50%, если не больше, чем тот порог финансирования, к которому были готовы в думе. И главная беда тут вовсе не в дырах. Строительные инженеры указали, что металлические тросы на Вантовом мосту частично повреждены и требуют замены.

"Проблема в том, что такой мост в Латвии - единственный. Есть другие вантовые мосты, поменьше. Но такого большого нет. Поэтому нет и опыта таких работ", - оправдывается мэр Риги Вилнис Кирсис.  По его словам, даже на европейском уровне организаций с таким опытом можно пересчитать на пальцах одной руки. Впрочем, нужно признать, что Вантовый мост в Риге далеко не уникальный. Вантовые мосты в широких масштабах строятся с 1950-х годов. Первым современным вантовым мостом стал мост Стромсунд в Швеции, открытый в 1956 году. Примерно в то же время человечество стало делать первые шаги к освоению космоса и изучению других планет. 

Но вернемся к Вантовому мосту в Риге. Нужно отметить, что он даже не самый длинный - его главный пролет 312 метров. Для сравнения, вантовый пролет Моста Нормандии во Франции составляет 856 метров, у моста Рион в Греции - 560 метров, а у моста Кап Хельгеланд в Норвегии - 425 метров. Так что нельзя сказать, что технология строительства вантовых мостов совсем утеряна.

И если специалисты из Европы стоят очень дорого, то может быть стоит привлечь граждан из третьих стран? Например, из Китайской Народной Республики. Китайские рабочие только в XXI веке построили около 40 вантовых мостов крупнее рижского, и, наверно, знают как качественно поменять тросы, пока путь через Даугаву совсем не развалился. А пока он стоит, стыдливо прикрытый брезентом по бокам. Видимо, чтобы не смущать иностранных туристов с морских лайнеров в порту огромными дырами в подбрюшье Вантового моста.

"Снести нельзя чинить"

Пока Рижская дума билась над вопросом, где в этой фразе нужно поставить запятую, похоже, стало уже поздно. Состояние путепровода Алтонавас в Пардаугаве таково, что Рижская дума решила полностью закрыть его для транспорта. Он был построен в 1910 году и, похоже, отслужил свой срок.

"Сейчас мы в ситуации: эксперты пришли к выводу, что мы сможем ездить по нему еще два года, но после этого, скорее всего, придется его снести," - публично признал мэр Риги Вилнис Кирсис.

И пускай он не такой большой как мост Земитана или Вантовый мост, но служит важным связующим звеном для транспорта в Пардаугаве. Закрыть движение по нему планируется в следующем месяце, и сейчас видно, что небольшой мостик буквально перегружен машинами, которые регулярно стоят на нем в заторах.

Как отметили в самоуправлении, закрытие путепровода создаст значительные неудобства для движения транспорта, однако риски при его эксплуатации в зимний период слишком высоки. Имеются обширные повреждения проезжей части, в результате чего бетон из-за влаги и мороза разрушается, также обнаружены свежие разрушения в середине свода. Мост ломается также из-за нагрузки от движения транспортных средств. Его обломки падают на железнодорожные пути, что представляет опасность для поездов.

Строили-строили, и наконец построили!

Нужно признать, что мосты в Риге не только разрушаются, но и строятся. Например, мост Браса. Он был сдан в эксплуатацию в 1959 году и до 2019 года здесь не проводилось существенных ремонтов, когда выяснилось, что опоры моста оказались в гораздо худшем состоянии, чем предполагалось.

Летом 2020-го мост полностью закрыли из соображений безопасности (до этого по нему пускали общественный и оперативный транспорт, а частный нет), потом ненадолго разрешили там ездить трамваям, но уже в конце того же года стало ясно, что часть конструкций надо демонтировать и строить заново.

Через три года реконструкции, в ноябре 2023 года, работы были завершены и мост Браса полностью открылся для движения. Произошло это как-то даже буднично, несколько заметок в СМИ, без особого ажиотажа в обществе и громких скандалов. Сейчас по нему деловито снуют машины, а места для пешеходов и велосипедистов столько, что без труда разъедутся велорикши из Старой Риги.

2023 год вообще для Риги стал годом новых мостов. Был открыт Саркандаугавский путепровод над железнодорожной веткой Рига-Скулте, призванный сократить огромные пробки на железнодорожном переезде. А в конце того же года была достроена и открыта Восточная магистраль, где тоже довольно много путепроводов, эстакад и сложных развязок. Это вселяет надежду, особенно на фоне скандальной стройки века Rail Baltica, что еще не все потеряно, проблемные мосты еще могут починить, и Рига не станет в итоге городом потерянных мостов.

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