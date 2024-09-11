Взлететь и уничтожить: НАТО призывают изменить алгоритм защиты неба над Балтией

"Миссия воздушного патрулирования не должна ограничиваться только патрулированием, но и иметь возможность, если позволит время, сократить цепочку принятия решений на уровне НАТО, чтобы они могли немедленно взлететь и уничтожать беспилотники", - заявил он журналистам в среду.

По словам министра, если радары зафиксируют, что на территорию государства альянса может залететь беспилотный летательный аппарат, эта информация должна быть оперативно передана в штаб-квартиру НАТО.

"Штаб НАТО оценивает ситуацию, достаточно ли данных о том, что это вражеский беспилотник, а не какой-то другой заблудившийся, например, самолет, и тогда быстро принимает решение, отправляя воздушную полицию. Это определенный алгоритм, его нужно ускорить", - заявил Касчюнас.

На вопрос о том, какой должна быть реакция Вильнюса, если беспилотник агрессора нарушит воздушное пространство Литвы, он ответил, что это должно быть коллективное решение НАТО.

Министерство обороны Латвии сообщило в воскресенье, что в Резекненском крае были обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского военного беспилотника.

Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш сообщил, что дрон вошел в воздушное пространство Латвии рано утром в субботу и был сразу же замечен. По словам Калниньша, по предварительным данным, объект в Латвии не имел "враждебных целей" или "конкретной цели залететь в Латвию".

Миссия воздушного патрулирования альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской базе Эмари проходит ремонт.

Литва призывает НАТО усилить противовоздушную оборону стран Балтии, применив ротационную модель ПВО.

"Сейчас в принципе воздушное патрулирование предназначено для несколько иных целей, то есть наблюдения за воздушным пространством и сопровождения иностранных самолетов, нарушивших воздушное пространство", - сказал Касчюнас.