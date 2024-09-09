Бывший премьер-министр Италии предлагает "радикальные перемены", поскольку блок сталкивается с агрессивной конкуренцией со стороны Китая и США.

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги призвал к общим заимствованиям ЕС и прекращению национального вето в знаковом докладе об экономической конкурентоспособности, представленном сегодня исполнительной власти ЕС.

В долгожданном докладе, который первоначально должен был быть представлен в июне, предлагается "новая промышленная стратегия для Европы" и говорится, что эра открытой торговли, основанной на правилах, уходит в прошлое.

Драги пришел к выводу, что в основе экономических проблем Европы лежит стоимость энергии для промышленности - электроэнергия на 158% дороже, чем в США, природный газ - на 345%.

«Эпоха открытой глобальной торговли, регулируемой многосторонними институтами, похоже, уходит», — заявил Драги.

По его оценке, ЕС нуждается в беспрецедентном уровне инвестиций, более чем в два раза большем послевоенного плана Маршалла. Драги предлагает ЕС отпустить новый общий долг для финансирования своих промышленных и оборонных нужд.

Драги также заявляет, что США больше не готовы быть "зонтиком безопасности" для Европы, а ЕС пока не может защищать себя сам, отмечают СМИ.

Он видит возможность для ЕС в будущем экспортировать "зеленые" технологии, а также модернизировать производство с помощью ИИ.