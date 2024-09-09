Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Выяснилось, почему экономика ЕС отстает от экономик Китая и США (1)

Euronews 9 сентября, 2024 17:40

Мир 1 комментариев

Бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги сегодня представил большой доклад о будущем Европы, который он год готовил по заказу Еврокомиссии. Его цель - наработать стратегию, способную "вытащить ЕС из ямы низкой производительности и слабого роста, пока он отстает от США и Китая", пишет Politico.

Бывший премьер-министр Италии предлагает "радикальные перемены", поскольку блок сталкивается с агрессивной конкуренцией со стороны Китая и США.

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги призвал к общим заимствованиям ЕС и прекращению национального вето в знаковом докладе об экономической конкурентоспособности, представленном сегодня исполнительной власти ЕС.

В долгожданном докладе, который первоначально должен был быть представлен в июне, предлагается "новая промышленная стратегия для Европы" и говорится, что эра открытой торговли, основанной на правилах, уходит в прошлое.

Драги пришел к выводу, что в основе экономических проблем Европы лежит стоимость энергии для промышленности - электроэнергия на 158% дороже, чем в США, природный газ - на 345%.

«Эпоха открытой глобальной торговли, регулируемой многосторонними институтами, похоже, уходит», — заявил Драги.

По его оценке, ЕС нуждается в беспрецедентном уровне инвестиций, более чем в два раза большем послевоенного плана Маршалла. Драги предлагает ЕС отпустить новый общий долг для финансирования своих промышленных и оборонных нужд.

Драги также заявляет, что США больше не готовы быть "зонтиком безопасности" для Европы, а ЕС пока не может защищать себя сам, отмечают СМИ.

Он видит возможность для ЕС в будущем экспортировать "зеленые" технологии, а также модернизировать производство с помощью ИИ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 45 реакций
Комментарии (1) 45 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать
Загрузка

Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро (1)

Важно 20:09

Важно 1 комментариев

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Читать

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16) (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы (1)

История и культура 20:00

История и культура 1 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский? (1)

Важно 20:00

Важно 1 комментариев

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Читать

Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро? (1)

Новости Латвии 19:50

Новости Латвии 1 комментариев

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро (1)

Мир 18:54

Мир 1 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать