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Выставка зарубежных школ в Риге

Редакция PRESS 3 ноября, 2024 09:03

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2 ноября в конференц-центре отеля Radisson Blu Latvija пройдет специализированная выставка «Школы и языковые лагеря за рубежом», во время которой школьники и их родители смогут встретиться с директорами и руководителями приемных комиссий известных в Латвии и в мире частных и государственных учебных заведений, которые ответят на многие актуальные вопросы относительно будущего образования и карьеры.

В выставке принимают участие учебные заведения из Великобритании, Канады и Латвии, а среди участников мероприятия – лучшая школа Великобритании по результатам экзаменов средней школы Cardiff Sixth Form College, другие уже известные для многих родителей школы Bishop’s Stortford College, King’s College из Латвии, Rossall School (в списке 20 лучших школ на севере Англии), Leighton Park School (лучшая школа в графстве Беркшир), Earlscliffe College и их академия баскетбола, а также другие учебные заведения Великобритании и Канады.

Государственная организация Министерства образования Канады Pembina Trails School Division представит возможности получения образования в государственных школах Канады, включая совмещение учебы с занятиями в профессиональных академиях хоккея, бейсбола и волейбола.

Обучение в вышеперечисленных учебных заведениях проходит на английском языке, и для тех школьников, кому необходима дополнительная подготовка, на выставке будет возможность познакомиться с разнообразными программами обучения английскому языку в Латвии, Великобритании, Канаде и других странах.

Выставка будет работать в субботу, 2 ноября, с 11:00 до 16:00. Вход свободный.
Выставку oрганизует Baltic Council в сотрудничестве с агентством Meridian Group.

С дополнительной информацией о выставке и ее участниках, временем проведения семинаров и презентаций можно ознакомиться на www.balticcouncil.lv .

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