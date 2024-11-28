Труп утопил в Даугаве по частям: кровавое убийство с расчленением на 9 мая

9 мая прошлого года обвиняемый распивал алкоголь со знакомым по месту жительства в Аугшдаугавском крае, когда между ними вспыхнул конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый умышленно нанес своему знакомому не менее 46 ударов острым предметом, после чего мужчина скончался. После обвиняемый расчленил труп на несколько частей, завернул каждую часть в полиэтиленовые пакеты и утопил в Даугаве, привязав к ним кирпичи, обмотанные металлической проволокой.

Прокурор потребовал приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Это самое суровое наказание, предусмотренное Уголовным законом, поэтому прокуратура не планирует обжаловать приговор, вынесенный судом.

С другой стороны, другие лица, участвующие в процессе, могут обратиться в суд с письменным заявлением о составлении полного приговора в течение десяти дней со дня оглашения сокращенного решения. В случае подачи такого запроса суд составляет полный приговор, который может быть обжалован в течение десяти дней с момента, как он станет доступен.