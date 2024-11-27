Вышли на окончательный этап: Бюджетно-финансовая комиссия завершила работу над проектом госбюджета

На заседании комиссии депутаты одобрили три сопровождающих бюджет законопроекта - поправки к закону о налоге микропредприятий, к закону о пошлине и налоге на лотереи и азартные игры, а также внесли технические уточнения в закон о научной деятельности.

Как сообщил после заседания руководитель комиссии Янис Рейрс, работа над законопроектами была конструктивной, поэтому потребовалось меньше времени, чем планировалось вначале. По словам Рейрса, в этом году в комиссии не было "общих дискуссий" - вопросы рассматривались конкретно, депутаты подходили к предложениям конструктивно, не вступая в долгие дискуссии.

Окончательное чтение бюджетного пакета в Сейме запланировано 4 декабря. Рейрс напомнил, что парламент планирует выделить на рассмотрение три дня, но точно прогнозировать, сколько времени потребуется на принятие бюджета, сложно.

Как сообщалось, доходы консолидированного государственного бюджета в следующем году составят 15,081 млрд евро, расходы - 17,093 млрд евро, а приоритетами будут внутренняя и внешняя безопасность.