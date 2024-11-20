Выпал первый снег и снова встали? Движение поездов в направлении Елгавы задерживается

Отдельные рейсы поездов отменены, другие задерживаются. Подробная информация о задержках поездов доступна на сайте PV "vivi.lv" и по бесплатному круглосуточному телефону 8760.

В начале ноября министр сообщения уже высказывал обеспокоенность, что с приближением зимы новые поезда снова могут столкнуться с техническими проблемами.

- Обледенение контактной сети может создать определенные риски, но эти риски контролируются, и мы гораздо лучше подготовлены к таким происшествиям, чем год назад, — заявил Бришкенс и отметил, что он, к сожалению, не может повлиять на климат.