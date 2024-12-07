Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

Вынесен приговор главному редактору Sputnik Latvija: Валентин Роженцов получил реальный срок

Редакция PRESS 7 декабря, 2024 08:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Курземский районный суд приговорил главного редактора кремлевского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданина Латвии Валентина Роженцова, к двум годам лишения свободы за нарушение санкций Европейского союза (ЕС), стало известно агентству LETA.

Приговор суда еще может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Прокурор довольна приговором, так как он совпадает с тем, о котором она просила во время судебных прений, сообщает LETA.

Роженцов подал заявление о том, что не будет участвовать в судебном процессе. В связи с этим суд, одновременно с оглашением приговора, изменил примененную к нему меру пресечения с обязательного уведомления о смене места жительства на заключение под стражу.

Чтобы обойти и нарушить санкции, введенные ЕС, и получить вознаграждение за выполнение обязанностей, связанных с обеспечением работы информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному агентству "Россия Сегодня" (RS), Роженцов заключил несколько договоров на оказание услуг с этим агентством.

Соглашения предусматривали, что Роженцов по поручению заказчика будет подготавливать материалы на экономические, культурные и общественные темы, связанные с латвийскими иммигрантами и их потомками в России, уточнили в прокуратуре. Также предусматривалось, что он будет предоставлять услуги, связанные с интерактивной и редакционной деятельностью, подбором и размещением текстового и мультимедийного контента на интернет-ресурсах заказчика.

С 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года Роженцов продолжал исполнять обязанности главного редактора проекта "Sputnik Латвия", принадлежащего информационному ресурсу агентства RS "Sputnik", а также оказывать услуги, связанные с созданием публикаций, отбором материалов и их размещением на сайтах "Sputnik".

Таким образом, в указанный период Роженцов предоставлял агентству RS услуги по созданию информационного контента за вознаграждение и способствовал реализации целей агентства под руководством Дмитрия Киселёва, находящегося под санкциями. Эти цели включали укрепление национальных интересов России в информационном пространстве, издание СМИ и создание интернет-порталов, говорится в обвинении.

Работа Роженцова и подготовленные им материалы считаются экономическими ресурсами в контексте регламента ЕС, поскольку они использовались для обеспечения деятельности агентства RS, включая формирование государственной пропаганды и информационного пространства.

Продолжая выполнять свои обязанности, подготавливая и публикуя материалы для информационных ресурсов агентства RS, Роженцов косвенно предоставлял экономические ресурсы Киселёву. Руководствуясь корыстными мотивами, он нарушил санкции ЕС, заключила прокуратура.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 15 реакций
Комментарии (0) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать