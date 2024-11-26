Выбор очень простой: капитан сборной Латвии по хоккею Даугавиньш объявил о завершении карьеры

Спортивный журналист Эдгарс Барбакс разместил на сайте "Х" видео, в котором Даугавиньш комментирует свое решение: "Решение принять очень просто - семья или хоккей". Так что я буду бороться дальше. Но не знаю, где. Я просто слишком много бывал за границей в последние годы, а хочу быть дома с женой и детьми. Наступают тяжелые времена. Ничего плохого о хоккее сказать не могу. Я всю свою жизнь отдал хоккею, просто бывают дни, когда 50:50 – семья или хоккей».

Kaspars Daugaviņš liek punktu karjerai, pienācis laiks vairāk būt ar ģimeni. pic.twitter.com/CEUhY0xCoM — Edgars Barbaks (@EdgarsBarbaks) November 25, 2024