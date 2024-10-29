«Вы, 99% моих любимых подписчиков, бесполезны». Тимма прокомментировал свое решение играть в РФ

Уже сообщалось, что Тимма продолжит баскетбольную карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».

«Насколько бесполезны вы, 99% моих любимых подписчиков. По крайней мере, оставьте мою семью в покое. Мне полностью пох..й, я живу свою жизнь», — написал Тимма, родившийся в Краславе. «Это мое решение, и я не вижу в этом решении ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью».

Игра в России, которая спровоцировала войну в Украине, будет означать, что Тимме больше не будет разрешено представлять Латвию.

Тимма, сыгравший свою первую игру в составе сборной Латвии в 2014 году, провёл 35 официальных игр в футболке сборной Латвии, набрав 338 очков, а всего баскетболист принял участие в 56 матчах сборной Латвии, забив 513 баллов.

Прошлый сезон баскетболист начал в рядах стамбульского «Даруюшшафака» в чемпионате Турции, но завершил сезон вместе с Янисом Стрелниексом в клубе испанской премьер-лиги «Обрадойро» из Сантьяго-де-Кампос.

За свою карьеру Тимма также представлял латвийские команды «ASK Rīga», ASK/«Juniors», «Liepājas lauvas», «Ventspils» и «VEF Rīga».