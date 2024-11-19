ВВС: украинские военные впервые ударили по России ракетами ATACMS

Накануне СМИ сообщили о решении президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удар американскими ракетами по военным целям в глубине России. Вашингтон официально не объявлял об этом решении.

Собеседник «РБК-Украины» утверждает, что удар пришелся по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области.

Российские военные не комментировали это утверждение, Би-би-си не может его проверить.

«Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен», — цитирует издание свой источник.

Карачев находится примерно в 130 км от границы Украины, отмечает издание.