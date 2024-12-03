Вторник будет самым тёплым днём ​​недели. И дождливым!

В ближайшие дни ожидается легкий мороз, а во многих районах страны образуется снежный покров.

Во вторник небо затянут облака, в большинстве районов страны временами будет идти небольшой дождь, больше осадков выпадет в Курземе и Видземе. Также ожидается дымка, а в некоторых районах Курземе и Видземе - туман.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. В северной части Курземе во второй половине дня и вечером во многих районах страны ветер сменится северным, порывами до 15 метров в секунду на побережье.

В Риге во вторник ожидается облачная, временами дождливая погода, южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного вечером сменится северным. Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

Погоду определяет ложбина низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря от 1008 гектопаскалей в Северной Курземе до 1015 гектопаскалей в Южной Латгалии.