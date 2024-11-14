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Всё серьёзно: за сексуальные домогательства будут предусмотрены административные наказания

Редакция PRESS 14 ноября, 2024 12:58

Новости Латвии 0 комментариев

Парламент сегодня утвердил в окончательном чтении поправки к закону об административных наказаниях, которые предусматривают введение административной ответственности за сексуальные домогательства.

Поправки на рассмотрение внесла фракция "Прогрессивных", указав, что все чаще становится известно о случаях, когда люди подвергались оскорбительным сексуальным домогательствам в различных житейских ситуациях.

Под сексуальными домогательствами подразумеваются нежелательные намеренные прикосновения, оскорбительные комментарии интимного характера или отправка сообщений сексуального характера.

Сексуальные домогательства, то есть нежелательные для человека физические, словесные или письменные действия сексуального характера, затрагивающие и оскорбляющие его достоинство, будут наказываться штрафом в размере до 700 евро.

Как указывают авторы законопроекта, введение административной ответственности за сексуальные домогательства - важный шаг для сдерживания от совершения сексуальных правонарушений с более опасными последствиями, ответственность за которые предусмотрена в Уголовном законе.

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