Всё ради заработка: зоозащитники обеспокоены здоровьем пони с рождественского базарчика в Риге

«Дорогие любители животных, любители лошадей, посетители ярмарки! Мы все имеем право на свое мнение!

Наше до сих пор таково: мы не считаем, что лошадь или пони должны держать во рту железные удила, пока они катают детей! Всё просто! Если вы собираетесь на массовые мероприятия, тренируйте лошадь так, чтобы им не пришлось мучиться! Если вы не можете так дрессировать лошадь – не суйте ей железные удила в рот.

И после телефонного разговора с владельцем лошади - нет, мы не пытаемся закрыть ваш бизнес и заставить вас переехать из Латвии! Мы пытались заставить вас задуматься о том, что чувствует ваша лошадь в этой ситуации и что для вас является приоритетом в этой ситуации!!!

И приятно знать, что, как вы говорите, люди были очень рады тому, что вы там с пони, и только из-за пони они туда приезжают! Я думаю, что они могли бы поехать и к вам домой, где лошадь будет чувствовать себя намного комфортнее и спокойнее, чем в многолюдной суете Старого города, где праздник для людей, а не для животных! И в этой ситуации хочется сказать: является ли животное объектом развлечения?

В данный момент, в данной ситуации - ДА, это объект развлечения!

По имеющейся у меня информации, там была Продовольственно-ветеринарная служба, изучила ситуацию, а дальше посмотрим - каковы будут дальнейшие действия!", - написали представители DZAM “Ķepu ķepā” в Facebook.

Они обращают внимание на то, что по поводу железных удилов пишут ветеринарные врачи на сайте zirgam.lv.

В основном они сообщают, что металлические удила могут повредить рот лошади, особенно в том случае, если наездник держит их не под тем углом. В самом легком случае язык и щеки лощади будут просто натерты, но в тяжелых случаях это может вызвать кровотечение и инфицирование раны.

В практике доктора Вирволлы также были случаи, когда неправильное давление удилов, приводило к образованию костных наростов в челюсти лошади.

Защитники животных думают, что для лошади было бы гуманнее использовать ночные недоуздки или обычные, мягкие, но с ними животное может "высказаться".