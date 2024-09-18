Вскоре и вовсе пойдет первый снег: какой погоды следует ожидать в ближайшее время

В конце сентября будет больше дней с кратковременными осадками и более прохладным воздухом. Температура от плюс 13 до плюс 18 градусов. В это время, в некоторые ночи полнолуния, столбик термометра может приближаться к нулевой отметке.

Позже, в период до 29 сентября, будет больше облачных дней, часто кратковременный дождь и температура плюс 15, плюс 20 градусов. В конце сентября может стать холоднее, когда температура не будет подниматься выше плюс 15, плюс 18 градусов в течение дня. Местами возможны ночные заморозки и небольшие осадки.

Подобная погода сохранится и позже, в первой половине октября, в период до 12 октября. Далее, во второй половине октября, можем дождаться и первого снега.