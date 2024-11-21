Всем миром против войны: члены ЕС выбрали совместную оборону

Oдна из приоритетных задач ЕС - нарастать свой оборонный потенциал - обретает конкретные очертания: 18 стран-членов подписали декларацию о намерениях, сообща развивать противовоздушную и противоракетную оборону, средства радиоэлектронной борьбы и дроны-камикадзе, а также построить европейский боевой корабль. О проекте сообщило Европейское оборонное агентство.

Павел Залевский, госсекретарь министерства обороны Польши, поясняет масштаб задачи: "Мы говорим обо всех видах вооружений, а именно о ракетах, противоракетных системах, беспилотниках. Это очень важно, ведь преимущество в воздухе определяет ход войны. Оно критически необходимо, чтобы выиграть".

Судя по информации из Европейского оборонного агентства, работа по заявленным направлениям будет идти в группах. Так, Германия, Франция и Италия договорились о сотрудничестве в области ПВО. Дроны-камикадзе совместно будут разрабатывать 17 стран, а 7 займутся проектом боевого корабля.

В ЕС признают, что речь идет о новейших технологиях, пока мало освоенных, так что наработки 18 стран-первопроходцев могут стать важным сигналом для остальной Европы.

Стефано Конт, директор по вопросам потенциала, вооружений и планирования Европейского агентства по обороне, говорит, что речь идет больше, чем просто о производстве вооружений. "Интегрированная ПВО- это очень большой комплекс мероприятий, - уточняет она. - Они могут дать толчок развитию целого ряда промышленных и других проектов и поэтому крайне важны для европейской оборонной и технологической базы. К тому же они увязаны с большим количеством инноваций, технологий. Это серьезный стимул для нашей экономики, причем не только для крупной промышленности, но и для малых, средних предприятий и науки".

С началом полномасштабной войны в Украине и на фоне рисков преобразований в НАТО страны ЕС признали, что им необходимо срочно преодолеть раздробленность в оборонном секторе, перестать дублировать разработки, разделить финансовую нагрузку и улучшить информационный обмен в сфере военных разработок.

ЕС отмечает, что расходы государств-членов на оборону в этом году выросли на 30 % по сравнению с 2021 годом и составят совокупно почти 2% ВВП.

Ранее ЕС впервые одобрил финансирование совместных закупок ракет и боеприпасов странами ЕС - в том числе и для последующей частичной отправки в Украину. Известно, что и будущий состав Еврокомиссии делает упор на оборонную политику - в ней появилась должность еврокомиссара по вопросам обороны.