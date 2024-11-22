«Все соки выжмут и выкинут»: почему в Латвии «некому работать»?

Работать некому

Жалобы на то, что предпринимателям все труднее найти хороших работников, становятся обычным явлением вот уже не первый год. Не помогает и трудоустройство прибывших в Латвию беженцев-украинцев, в отношении которых работодатели имеют налоговые льготы. Транспортные компании приглашают водителей из Узбекистана, где организована полномасштабная рекламная кампания по приглашению их на работу в Латвию.

Проблему усугубляет демографическая яма, а также отъезд трудоспособного населения на заработки на Запад. При этом, как заявил в интервью агентству LETA министр благосостояния Улдис Аугулис, в стране слишком велика доля молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, которые не учатся и не работают.

Как считает министр, необходимо понять, сколько из них находятся за пределами Латвии, сколько работают нелегально, а сколько не работают и не учатся. По данным Центрального статистического управления, около 30 000 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не работают и не учатся.

В то же время, согласно данным Государственной службы занятости, по состоянию на август 2024 года в стране числилось 64 900 безработных (25 400 женщин и 39 500 мужчин). По сравнению с августом 2023 года число безработных увеличилось на 3 400 человек. Но к этой категории относятся те, кто зарегистрировался на бирже труда и получает либо получал пособие.

Однако в Латвии есть и те, кто официально нигде не работает. И таких десятки тысяч человек. Естественно, это их право, ведь только в СССР тунеядство считалось преступлением. Но за неработающими с пристальным вниманием следят налоговые службы, подозревая их в нелегальной занятости.

Не хотят трудиться

При этом хозяева заявляют, что все, кто хотел устроиться на работу, уже это сделали, и в стране выросло целое поколение безработных, которые упорно отказываются трудиться. Об этом заявила, например, владелица швейной фабрики Nemo Инга Земдега-Грапе: мол, люди предпочитают жить на пособие.

С другой стороны, гарантированный минимальный доход, определенный государством, с 1 января 2024 года составляет 137 евро в месяц на одного человека плюс 96 евро в месяц — на каждого члена семьи. Если ваш средний доход за последние три месяца не превышает эту сумму, то вы можете обратиться в самоуправление по месту декларирования и запросить пособие.

Возможно, есть категория людей, которые в состоянии прожить на эти деньги, но для этого нужно иметь соответствующую психологию. К тому же работодатели уверяют, что согласны платить своим сотрудникам достойную зарплату при должной отдаче. Какую?

Многотысячные зарплаты

Работодатели крайне неохотно публикуют размер месячной зарплаты — главного показателя, по которому человек устраивается на работу. Так, на частном портале ss.com обычно указывается, что жалованье не ниже установленной в стране минимальной зарплаты до уплаты налогов (с 1 января 2024 года она составляет 700 евро в месяц). А вот что касается вакансий, размещенных на интернет-портале Государственной службы занятости, то зарплаты до уплаты налогов публикуют.

Итак, есть 32 вакансии с зарплатой от 5 000 евро в месяц и выше. Требуются, к примеру, руководитель структурного подразделения основной деятельности Latvijas Banka с зарплатой 5 400 евро брутто в месяц, директор управления в Сейме с 5 500 евро в месяц, а также председатель совета SIA RIgas nami c окладом 7 150 евро в месяц. Но самую большую зарплату — в размере 12 000 евро в месяц — согласны платить руководителю торговли одной из частных фирм.

Однако не факт, что вас примут даже на должность продавца в супермаркете.

Вот пример из личного опыта автора. Некоторое время назад меня заинтересовала должность редактора в одном из средств массовой информации. Причем объявление о вакансии с хорошей зарплатой висело на портале частных объявлений чуть ли не год.

Знающие люди выдвинули версию, что объявление было размещено именно так, как того требует латвийское законодательство. При приеме иностранных специалистов в первую очередь следует искать их на латвийском рынке. А соискатели могут сколько угодно подавать CV — им все равно ничего не светит, ведь у владельцев издания уже есть свои кандидаты.

Подобная практика — обычное явление в Латвии. Об этом пишет на портале sudzibas.lv автор под ником Hgm. «Полгода нахожусь в активном поиске работы и не могу уяснить, что сейчас происходит на рынке труда. Работодатели повсюду в СМИ жалуются, что не могут найти работников. Искала по специальности: есть опыт, образование, латышский — высшая категория. Вакансий много. На собеседовании говорят: «У нас нет для вас работы». Зачем же тогда зовут на собеседование? Иногда приглашают поработать пробный день, чтобы потом заявить, что мы уже нашли другого кандидата. Но почему-то через неделю их же вакансия снова публикуется, затем через месяц, через два и так до бесконечности. Могут заявить: мол, давайте будем оформляться. Все оформили, договор подписали, через несколько дней — первый рабочий день. Спустя пару дней — звонок: «Извините, мы нашли другого». «Как же договор?» — «Ничего, аннулируем». А через несколько дней их вакансия снова публикуется повсюду. У меня в голове не укладывается: где логика? Должна же здесь быть какая-то логика? Выглядит все это абсурдно".

Свое мнение о происходящем в государственных структурах высказывает другой комментатор: «Без знакомства или родственных связей туда не попасть. Вакансии выставляют только для того, чтобы не нарушать закон, — якобы был проведен конкурс. Сознательно выдвигают кучу сомнительных требований, а потом даже не рассматривают CV. А школы и детские сады — сплошь места, где работают родственники, друзья, родственники друзей. Они там рабочие, дворники, уборщицы, гардеробщики, сторожа, причем многие уже на пенсии и при работе".

Все соки выжмут и выкинут

Очень часто на порталах объявлений встречаются одни и те же вакансии. Дело в том, что в Латвии практикуется весьма популярный развод со стороны работодателей. Человека нанимают на работу с так называемым испытательным сроком. Ему говорят, что первые три месяца он будет получать минималку, а по истечении срока при соответствующей отдаче его зарплата увеличится вдвое.

Все вполне законно, ведь Закон о труде ЛР дает работодателям такую возможность. Человек старается работать с максимальной отдачей. Но по истечении срока его увольняют, заявляя, что он не подходит. А затем ищут нового сотрудника.

Но даже если с претендентом и заключат постоянный трудовой договор, его будут эксплуатировать по полной программе. Вот отзыв о работе на деревообрабатывающем предприятии на sudzibas.lv.

Сообщает работница: «А если работать по семь с половиной часов в смену с тремя перерывами в древесной пыли, от которой дома текут коричневые сопли, а в цеху стоит такой гул, что даже наушники не помогают? Причем если время работы с 7.00 до 15.00, то и субботы рабочие. Кстати, мы занимаемся деревообработкой: спина мокрая, в цехе сквозняки, приходится вручную таскать на рохлях тяжелые палеты с продукцией. Таскают и женщины. У нас при 176 часах в месяц зарплата составляет 600-700 евро. Моя соседка вынуждена была уволиться — аллергия на пыль. Несколько человек получили травмы: один палец отпилит, второй руку просверлит... Про занозы я уже молчу. Люди увольняются — редко кто выдерживает больше полутора лет".

Александр ФЕДОТОВ