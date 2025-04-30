Все психлечебницы под одной административной крышей: медики опасаются, что потеряют работу

Заместитель госсекретаря Минздрава Борис Книгин пояснил, что сначала этот вопрос обсудят с коллективом, и только тогда будет составлен план реорганизации. Вопросов много. При смене юридического статуса вместо шести различных обществ капитала будет одно. Объединение имеет преимущества. Единые закупки. Равные условия по зарплате.

Но именно зарплата и нагрузка могут оказаться суровым моментом истины. Сейчас в ведомстве не знают, сколько врачей и сколько сестер совмещают работу в нескольких учреждениях психиатрической и наркологической помощи. Не знают этого и руководители учреждений. Однако четко прозвучало, что в одной структуре на две ставки работать не сможет никто. Позволят работать на полторы нагрузки или сверхурочные, которые тоже лимитированы.

"Особенно сестры, помощники сестер, младший персонал - это те, кто объединяет эти нагрузки. Потому что зарплаты не настолько велики, чтобы выжить. И после объединения не будет работы", - заявила заведующая отделением неотложной психиатрии больницы "Гинтермуйжа" Марта Гебеле.

"Выбор будет из двух - работать в обществе капитала или частном секторе. Не будем обманывать себя. Понятно, что персонал сделает выбор в пользу амбулаторной услуги или частной практики", - подчеркнул член правления больницы "Гинтермуйжа" Артур Берзиньш.