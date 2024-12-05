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Все для хорошего сна и комфорта в магазинах OSSOV

Идеи подарков Редакция PRESS 5 декабря, 2024 12:43

Идеи подарков

Роль сна для нашего самочувствия, здоровья, качества жизни и работоспособности неоценима. Так же, как здоровое питание, физические нагрузки и положительные эмоции, качественный ночной сон является чрезвычайно важным фактором бодрости и здоровья. Сон – это интимный процесс, в котором мы на 1/3 суток остаемся полностью беззащитны и отключены от активного самосознания и контроля. Единственное, что мы можем сделать, это организовать безопасное спальное место, в котором во время сна обеспечиваются все необходимые для полноценного отдыха организма факторы - циркуляция воздуха, тепло, поддержка тела в анатомически правильном положении, беспрепятственная циркуляция крови и лимфы, расслабление мышц. Вложение в покупку подходящего матраса – важное условие качественного отдыха!

На что следует обратить внимание при выборе себе подходящего матраса?

  1. Наличие профессионального консультанта в салоне или удаленно.

Предложение матрасов на рынке огромно. Начиная поиск подходящего матраса, обратите внимание на профессионализм консультантов. Хороший консультант обязательно задаст вопросы и даст исчерпывающие ответы на ваши вопросы, а также поможет сориентировать  на наиболее подходящий модели, исходя из своего опыта и знаний. Продлительная и откровенная беседа с хорошем консультантом поможет  не ошибиться в выборе!

  1. Возможность протестировать образец матраса в салоне в полный рост.

Хотя полноценно оценить комфорт матраса мы сможем только после более длительного периода эксплуатации, возможность протестировать образцы в салонах продаж даст достаточное представление о соответствии той или иной модели индивидуальным требованиям комфорта. Обязательно уделите больше времени тесту в полный рост и в разных позах для сна. Сравните несколько моделей. Обратите внимание на то, насколько хорошо матрас поддерживает тело. Попросите сфотографировать положение спины, лёжа на боку. Это позволит вам увидеть, выстраивается  ли позвоночник и шея в прямую  линию.

  1. Наполнитель матраса.

Не оцениваите  матрас только по внешнему виду! Сравнивая предложение матрасов на рынке, обязательно обратите внимание на наполнитель матраса! Именно состав, комбинация и структура наполнителя матраса, а также происхождение и качество используемого материала будут определять долговечность, безопасность и соответствие вашего матраса эргономическим требованиям. Если есть возможность, выбирайте матрас с максимальным содержанием натурального наполнителя. Натуральное наполнение – необходимое условие естественной терморегуляции и отличной самовентиляции. Натуральные материалы, такие как кокосовое волокно, волокно агавы, морская трава, лен, конопля, хлопок, шерсть, конский волос и натуральный латекс, придают матрасу превосходную долговечность, гибкость и устойчивость к плесени, создавая  благоприятное для человека биологическое поле. Натуральный материал не накапливает статическое электричество и, следовательно, не притягивает пыль, таким образом не  создавая благоприятную среду для обитания пылевых клещей и грибков.

  1. Допустимый вес пользователя, рекомендованный производителем.

Убедитесь, что ваш вес соответствует рекомендациям производителя для конкретной модели. Выбор модели в соответствие с вашем весом позволит матрасу полностью отслужить положенный срок службы. Учтите, что рекомендуемый вес влияет не только на срок службы матраса, но и на ощущение комфорта. Матрасы, предназначенные для людей с избыточным весом, будут очень жесткими и неудобными для людей с весом по ниже. В тоже время, человек с большим весом на матрасе, рассчитанном на небольшой вес, будет сильно погружаться и чувствовать себя некомфортно из-за трудностей  перевернуться и встать.

  1. Тип телосложения и положение тела во время сна.

Что хорошо для одного человека, может не подойти другому! Не полагайтесь только на чьи-то рекомендации. Проверьте и сравните, насколько конкретная модель соответствует вашему типу телосложения и привычкам сна! Рекомендации по пригодности матрасов для разных типов телосложения помогут вам избежать разочарований.

  1. Состояние здоровья и возраст.

Несмотря на то, что матрас не может вылечить хронические недуги, правильный выбор матраса может значительно улучшить ваше самочувствие и облегчить дискомфорт, вызванный различными заболеваниями, такими как сколиоз, грыжа диска, ревматизм, артрит и т. д., а также оказать профилактическое воздействие. Важно с детства обеспечивать адекватную поддержку растущему организму во время сна, а также вовремя менять матрас согласно возрасту.

Где приобрести хороший матрас?

Покупка соответсвуйщего матраса – сложный процесс, в который стоит вникнуть. Один из самых опытных и признанных отечественных производителей – OSSOV – предлагает на латвийском рынке одну из самых больших коллекций моделей матрасов. Опытные консультанты и  мастера салонов OSSOV помогут вам реализовать мечту о настоящем и единственном матрасе, соответствующем вашим потребностям. Матрасы и наматрасники, производимые компанией, изготавливаются вручную, из натуральных, дышащих и качественных материалов, которые обеспечивают приятное биополе, способствуют расслаблению, создают ощущение покоя, поддерживают тело на протяжении всей ночи. В салонах OSSOV можно получить полноценную подробную консультацию и опробовать все возможные варианты матрасов в зонах теста. Компания также предлагает «компромиссные» матрасы для пар, у которых требования к матрасу кардинально различаются. Доверив изготовление вашего индивидуального заказа профессионалам OSSOV, вы сможете уже через 5 рабочих дней наслаждаться сном на новом матрасе. Кроме того, если ваши требования к комфорту со временем меняются и  матрас перестает удовлетворять вашим желаниям, сервис OSSOV может обновить матрас – укрепить, смягчить, изменить размер, отремонтировать и освежить чехол.

Окунитесь в чувственное приключение в мире матрасов OSSOV в поисках лучшего решения для ночного отдыха!  Консультация по телефону +371 29267437! Посетите ближайший салон OSSOV или ознакомьтесь с предложением на сайте

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