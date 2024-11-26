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«Всасывают деньги в ноздри и рассказывают на публике всякую ерунду»: Аргалис о коллективном разуме политиков

Neatkarīgā Rīta Avīze 26 ноября, 2024 11:03

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«Повышается несколько налогов, но обществу говорят, что у 90% населения в кошельках будет больше денег», - неедоумевает -экс-мэр Риги Андрис Аргалис в интервью «Неаткариге». Приводим выдержки из него.

-В третьем квартале, согласно срочной оценке, валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии упал на 2,4%. При этом инфляция составила 2%. С чем это связано?

-Порты почти не работают, транзита почти нет, железные дороги почти не работают. Граждане тратят меньше, поэтому доходы от налога на добавленную стоимость (НДС) падают. Я не вижу причин прогнозировать рост. Те отрасли, которые отправляют продукцию на экспорт, сократили производство и продажи на экспортные рынки - это касается лесной, пищевой промышленности и производства строительных материалов. Индикаторы роста отсутствуют.

У Германии очень большие проблемы, особенно в автомобильной промышленности. А если у Германии экономические проблемы, то наш продукт там не нужен. Не только в Германии, но и во всей Европе.

-В Европе после президентских выборов в США акции падают, а на Уолл-стрит в США, наоборот, растут. Сохранится ли эта тенденция?

-С возвращением Дональда Трампа в Белый дом многие вещи в мире будут сильно отличаться от того, что было при Джо Байдене. Трамп - бизнесмен и настоящий американец, поэтому он будет придерживаться принципа «Америка превыше всего» и не только в лозунгах, но и на деле. Все остальные должны это учитывать, как те, кто продает что-то в Америке, так и те, кто покупает что-то в Америке.

Что касается войны в Украине, то может оказаться, что Трамп предложит Европе закупить оружие для отправки в Украину. Таким образом, экономическая ситуация в Европе может еще больше ухудшиться.

-Что может сделать Латвия в этих условиях? Латвия объявила, что внутренняя и внешняя безопасность является бюджетным приоритетом на следующий год, а на оборонный сектор запланировано 3,5 % ВВП. Достаточно ли этого?

-Было бы непопулярно и неправильно говорить, что оборона не является приоритетом. Но давайте посмотрим правде в глаза! Эти инвестиции, даже 4% и 5% от ВВП, не могут быть достаточными и необходимыми для того, чтобы Латвия могла противостоять мощи великой державы. Латвия - маленькая страна, маленькая экономика, и что решат большие державы, то и будет.

-В следующем году произойдут изменения в налогах на рабочую силу, которые политики называют реформой подоходного налога c населения. Будет ли это иметь положительный эффект, повысит ли это конкурентоспособность страны?

-Бывает ли в мире такое, что повышается ряд налогов, а населению говорят, что у 90 % населения в кошельках станет больше денег?

-Но подоходный налог с населения снизится.

-Да, но если сложить все налоговые надбавки, то итогом будет минус. Есть ли еще где-нибудь в мире настолько хитрые манипуляции и презентации, или это просто особенность Латвии и огромный талант «Нового Единства» манипулировать ею - выдавать плохие новости за хорошие?

-В 2025 году акциз вырастет только на сладкий лимонад, а постепенно и на топливо - подсчитано, что из-за налога цена бензина и дизельного топлива вырастет на три евроцента в год. Много ли это?

-Не факт, что Яснису и Анне придется платить всего на три евроцента больше, когда они будут вести машину. Все транспортные расходы вырастут, а значит, вырастут и цены на конечную продукцию. В общем, это будет не просто три цента за литр на заправке.

-Если в Латвии цена на бензин начинается с 15, то в Литве - с 13, а то и меньше. Почему?

-Ответ - Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод. А также тот факт, что Литва - более крупная страна, в ней больше жителей, больше участников рынка и, соответственно, больше конкуренции.

-Глядя на то, что происходит с проектом Rail Baltica, создается впечатление, что, возможно, политики и чиновники по отдельности вменяемы, но «политикум» в целом демонстрирует коллективное безумие. Я один так думаю?

-Все совсем наоборот! Налицо высокоразвитый и слаженный коллективный разум. Давайте вспомним, кто первым заговорил о необходимости такой железной дороги. Это был Роберт Зиле (ныне в Нацобъединении), который теперь бесчисленное количество раз избирался в Европарламент. Затем была Байба Рубеса, величайший специалист по гигантским проектам. А сегодня на фоне недостроенного здания у аэропорта, вырванного с корнем железнодорожного вокзала и свай в Даугаве было сделано заключение, что строительство ведется без проекта...

Мой сосед строит сарай для дров, так с него требуют проект. На прошлой неделе он даже делал геодезическую съемку, там даже бурили скважину, хотя сарай будет стоять на двух кирпичах на каждом углу.

Но один объект Rail Baltica строится за 39 миллионов евро без согласования проекта?

Это работа очень развитого коллективного разума, абсолютно открыто всасывающего деньги в ноздри и рассказывающего на публике всякую ерунду.

-Что сделать, чтобы вывести страну на путь развития?

-Может быть, дать власть нескольким предприимчивым людям, готовым действовать? Даже если из 100 идей найдется пара стоящих и способных что-то решить, это уже будет много. Ведь сейчас испортить уже ничего нельзя - хуже, чем есть, не будет...

 

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