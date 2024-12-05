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«Всадник и другие»: Евгений Гомберг приглашает на презентацию своей книги

Редакция PRESS 5 декабря, 2024 07:35

История и культура 0 комментариев

7 декабря, в субботу, в 18 часов в книжном кафе Polaris в торговом центре Domina состоится долгожданная презентация книги мецената Евгения Гомберга "Всадник и другие". Это захватывающий увлекательный рассказ о том, как автор занимался восстановлением и реставрацией утраченных памятников и о том, как ему пришлось вступать в войну с чиновниками.

Интерес к книге взлетел благодаря эпопее со сносом памятника Барклаю де Толли, и презентация обещает быть незабываемой!

Книга станет настоящим открытием для тех, кто интересуется культурой, историей и архитектурой Риги.

Автор посвятил книге три года кропотливой работы, а издательство “Sava grāmata” помогло превратить этот труд в уникальное издание, наполненное историями, архивами и 250 фотографиями.

В книгу вошла история памятника Петру I в Риге и увлекательный рассказ о 20-летней борьбе автора за восстановление скульптуры, где есть и столкновения с чиновниками, и невероятные повороты событий.

Также отдельная глава посвящена всем другим памятникам, которые Евгений Гомберг восстанавливал или создавал в Риге, включая проекты, так и оставшиеся незавершенными.

У книги зеркальная обложка. Голубовато-зеленый срез сделан не случайно. Это цвет патины - пленки, которая появляется на поверхности бронзы, меди или латуни со временем (от процесса окисления под действием влаги).

Книга станет настоящим открытием для тех, кто интересуется культурой, историей и архитектурой Риги.

«Предприниматель и меценат Евгений Гомберг, страстный любитель истории и культуры Риги, много лет занимался восстановлением и реставрацией ее утраченных памятников - скульптурных и архитектурных. Многие памятные знаки деятелям культуры Латвии установлены в нашем городе благодаря его энтузиазму и организаторскому таланту. В этой книге живым языком он рассказывает и о восстановлении памятников как произведений искусства, и о социально-историческом контексте их создания», написал, рецензируя книгу, академик Янис Крастыньш.

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