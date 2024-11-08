ВС: не каждое резкое замечание преподавателя дает студенту основание для судебного иска

Верховный суд сообщил LETA, что студент подал в административный суд заявление о неуважительном обращении со стороны преподавателя во время электронной переписки и потребовал компенсации за причиненный ущерб. Судья отказался принять заявление. Верховный административный суд оставил это решение в силе.

Верховный суд постановил, что университет, реализуя аккредитованную государством учебную программу, осуществлял деятельность в области публичного права. Студент обратился в суд в связи с перепиской, касающейся выполнения требований курса. Таким образом, спор касался действий учебного заведения в области публичного, а не частного права.

«Суд учитывает, что в повседневной жизни, к сожалению, нельзя избежать неидеального общения, иногда слово или фраза могут быть сказаны и восприняты более резко, иногда в общении может проявиться негативный эмоциональный настрой. Но это не значит, что каждое резкое слово является основанием для взыскания ущерба в судебном порядке», - пояснил Верховный суд.

Для того чтобы говорить о нарушении права, которое можно защитить в суде, необходимо иметь возможность указать на его серьезный характер - в случае с особо уязвимыми лицами необходимо иметь возможность обосновать, что общение достигло уровня, существенно ограничивающего права человека. В противном случае повседневное общение между людьми станет постоянным предметом судебных разбирательств и не будет способствовать сосуществованию в одном обществе, которое, хотя и не всегда идеально, необходимо для человека, заключил Верховный суд.