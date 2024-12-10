Временно! В Латвии запретили наркотическое вещество и его производные

Запрет касается всех физических и юридических лиц, занимающихся изготовлением, приобретением, хранением, транспортировкой, пересылкой или распространением этих веществ. Он будет действовать до 1 декабря 2025 года.

После вступления запрета в силу у граждан и организаций будет три дня, чтобы сдать запрещенные вещества и препараты, их содержащие, в Госполицию.

Диклазафон-дезглицил относится к бензодиазепинам. Употребление таких веществ может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни людей, а также создавать риски для общественной безопасности.

Сведения о диклазафон-дезглициле поступили в Систему раннего оповещения от Дании.

Нарушение запрета влечет уголовную ответственность. Производство, хранение, транспортировка или пересылка вещества может караться лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами, штрафом или полицейским надзором. Если эти действия привели к тяжким последствиям, наказание может включать лишение свободы до пяти лет или другие меры, предусмотренные законом.