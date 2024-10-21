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Врачи: мы заслуживаем знать решение по делу педиатра Медниса. Где граница дозволенного?

© Lsm.lv 21 октября, 2024 20:20

Новости Латвии 0 комментариев

И сами врачи, и общественность заслуживают узнать, какое решение приняла Латвийская ассоциация врачей по делу врача Эдгара Медниса, заявил в программе Латвийского радио глава Ассоциации молодых врачей Янис Ветра. По его мнению, эта ситуация послужит сигналом медикам о том, что они могут себе позволить, а что — нет.

Комитет по этике Латвийской ассоциации врачей рассмотрел клеветнические высказывания педиатра Эдгара Медниса о том, что врачи Детской клинической университетской больницы виноваты в смерти ребенка, заболевшего дифтерией. Однако Комитет по этике отказался обнародовать решение. Ассоциация педиатров, попросившая оценить высказывания врача, о решении тоже не знает.

Глава Ассоциации молодых врачей Янис Ветра считает, что решение должно быть обнародовано.

«И врачи, и общественность заслужили узнать, какое решение принято. Это понятный процесс, когда кто-то что-то заявил публично. Говорим ли мы, что у этого есть дальнейшие последствия, или все это называем свободой слова?
И допускаем, что таким образом можем общаться и с коллегами, и с обществом?», — сказал Янис Ветра.

По его мнению, самая большая этическая проблема заключается в том, что эта трагедия используется в личных целях для придания огласки.

На вопрос, поможет ли эта ситуация врачам понять границы, Ветра ответил утвердительно. «Думаю, однозначно. Такие случаи встречаются не так часто. Это может послужить более четкой линией — что мы допускаем, а что — нет».

Произошедшее является достаточным основанием для лишения сертификата врача, считает Ветра. Ранее Латвийская ассоциация врачей осудила высказывания педиатра Медниса. Однако сертификат врача, срок действия которого истекал 11 сентября, продлен до конца 2029 года. Решение Комитета по этике могло стать важным шагом на пути к лишению сертификата, однако оно пока неизвестно.

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