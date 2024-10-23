Врача предлагают лишить сертификата за высказывания о лечении больных дифтерией детей

Журналистка Инга Сприньге опубликовала в твиттере ответ ЛОВ ей как одному из авторов заявления, в котором говорится, что комиссия решила предложить сертификационному совету ЛОВ аннулировать выданный Меднису сертификат, поскольку он серьезно нарушил этические нормы.

После смерти не вакцинированного от дифтерии мальчика Меднис написал в "Telegram", что родители, забрав двух других своих больных дифтерией детей из больницы, воспользовались своими правами, предусмотренными законом о правах пациентов, и решили отказаться от дальнейшего лечения своих дочерей, поскольку пришли к выводу, что "здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это было с их младшим братом, которого "залечили" до смерти"".

Эти заявления в адрес медиков вызвали резкую реакцию со стороны Детской больницы, призвавшей различные учреждения дать оценку действиям Медниса. Латвийская ассоциация педиатров потребовала приостановить действие сертификата Медниса.

ЛОВ также осудило эти высказывания.

Также правление ЛОВ обратилось в правоохранительные органы с просьбой оценить, можно ли считать публичные высказывания Медниса в социальных сетях языком ненависти. Государственная полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Медниса.

В Госполиции заявили, что Уголовный закон предусматривает ответственность за клевету в отношении другого лица, а не учреждения или компании. С другой стороны, прокуратура утверждала, что врачи не являются особо защищаемой группой, и клевета и должна рассматриваться в рамках гражданского, а не уголовного производства.

