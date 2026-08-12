Также можно будет приобрести концертный наряд, в котором выступала Кристине Ополайс, и другие костюмы, аксессуары и реквизит. Оплату можно произвести наличными или банковской картой.

…В августе, после летнего перерыва, на сцену Латвийской национальной оперы и балета вернутся спектакли.

Особым событием станут гастроли эстонского театра «Ванемуйне».