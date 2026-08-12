На распродаже посетители смогут приобрести разнообразные мужские и женские костюмы, отдельные элементы костюмов, аксессуары и реквизит, созданные для постановок Латвийской национальной оперы и балета.
Многие из этих предметов уникальны и существуют в единственном экземпляре. Для каждой новой постановки создается множество костюмов, элементов реквизита и других сценических изделий. Когда спектакль покидает репертуар, часть предметов используется повторно, а другие могут обрести новую жизнь за пределами сцены.
Распродажа дает возможность приобрести необычную вещь с особой историей — частицу прошлого Латвийской национальной оперы и балета.
К продаже предлагаются костюмы, аксессуары и реквизит из следующих постановок:
«Летучий голландец» (художник по костюмам Криста Виндберга-Аузниеце), «Хроника разврата» (художник по костюмам Яши), «Турайдская Роза» (художник по костюмам Йоланта Римкуте), «Тангейзер» (художник по костюмам Киммо Вискари), «Опасные связи» (художник по костюмам Кристине Юрьяне), «Волшебство» (художник по костюмам Кристине Пастернака), «Бал-маскарад» (художник по костюмам Наталия Янсоне),
«Евгений Онегин» (костюмы Amoralle), «Валентина» (художник по костюмам Иева Юрьяне), «Риголетто» (художник по костюмам Лиене Добрая).
Также можно будет приобрести концертный наряд, в котором выступала Кристине Ополайс, и другие костюмы, аксессуары и реквизит. Оплату можно произвести наличными или банковской картой.
…В августе, после летнего перерыва, на сцену Латвийской национальной оперы и балета вернутся спектакли.
Особым событием станут гастроли эстонского театра «Ванемуйне».
28 августа зрители увидят постановку «Маленькая молитва» (A Little Prayer) — синтез танца, музыки и театра, созданный чешским хореографом Петром Зуской как посвящение Арво Пярту, а 29 августа публику ждет опера Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь».
В свою очередь, 25 и 26 августа Латвийская национальная опера и балет выступит в театре «Ванемуйне» в Тарту, представив оперу Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» и балет Эдварда Клюга «Кармина Бурана» на музыку Карла Орфа.
Концерт, открывающий сезон, состоится 3 сентября, а первая премьера нового сезона — опера Рихарда Штрауса «Кавалер розы» — запланирована на 8 октября.
ФОТО Янис Керис
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