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Впереди паровоза: Европа не требует OCTA для неиспользуемых автомашин

la.lv 29 ноября, 2024 10:48

Новости Латвии 0 комментариев

14 ноября Сейм внес в закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA), поправки, которые должны вступить в силу 10 декабря. Две недели назад всеобщее внимание было приковано к одному из новшеств: введению OCTA для электросамокатов. Лишь позже некоторые заметили, что местами в законе исчезли слова "в дорожном движении" и "используется в дорожном движении" и были добавлены слова "независимо от того, использовалось ли транспортное средство в движении".

Новая редакция закона требует полисов OCTA для всех пользователей транспортных средств независимо от того, участвуют они в дорожном движении или нет. В том числе и для транспортных средств, стоящих в гараже, на парковке им во дворе. После того, как общество возмутилось, депутаты Сейма решили изменить закон. Некоторые признали, что раньше, принимая эти поправки, они не понимали, за что голосуют. Вчера по предложению депутатов от оппозиции Сейм решил передать поправки на рассмотрение комиссии по народному хозяйству. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Янис Абашинс ранее обосновал поправки тем, что директива ЕС от 24 ноября 2021 года должна быть перенесена в латвийские нормативные акты. Директива предусматривает, что решения Суда ЕС должны соблюдаться и в отношении дорожно-транспортных происшествий, когда транспортное средство не используется, например, стоит в гараже.

В телефонном разговоре с "Latvijas Avīzе" Абашин заявил, что поправки приняты для того, чтобы и в таких авариях работала OCTA. Однако, если прочитать упомянутую директиву, выясняется, что вопрос связан не столько с директивами, сколько с ответственностью государства за защиту участников ДТП - как виновников, так и пострадавших. И эта защита может осуществляться двумя способами, упомянутыми в этой директиве. Если сейчас в закон будут внесены поправки, какие еще решения можно предложить? Государство обязано обеспечить защиту в случае причинения вреда здоровью или имуществу людей транспортным средством, не используемым в дорожном движении. Уже установлено, что в случаях, когда у автомобиля нет ОСТА, убытки покрывает Гарантийный фонд LTAB. "Основная функция Гарантийного фонда - осуществлять выплаты вместо страховщика. Вторая функция: если у виновника вообще нет страховки, то подключается Гарантийный фонд. Можно думать о том, чтобы возложить на Гарантийный фонд дополнительную обязанность, но тут надо помнить, что фонд образуется за счет покупки полисов", - отмечает Абашинс.

Это действительно политическое решение. Один вариант - давайте скинемся все и застрахуем все транспортные средства, даже те, которые не ездят. И второй вариант - те, кто ездит, скидываются за тех, кто не ездит. Только такого политического выбора у депутатов не было. Перед ними стояла дилемма - слушать Европу или нет. Судя по уже принятому варианту, это, несомненно, выгоднее страховщикам - страховые взносы взимаются и с тех, у кого меньше вероятность совершить аварию. 

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