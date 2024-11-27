Возвращение под оккупацию: сколько украинцев едет на подконтрольные России территории и откуда цифра в 150 тысяч?

24 ноября заместитель главы фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко в интервью государственному информагентству «Укринформ» сказал, что именно столько украинцев вернулись на оккупированные территории, потому что «государство затягивает с помощью» перемещенным лицам внутри страны.

Это вызвало бурные дискуссии в украинском медиапространстве и возражения со стороны Офиса президента, которые очень эмоционально и пространно изложила заместительница главы офиса Андрея Ермака Ирина Верещук. Именно она отвечает за эту сферу и ранее возглавляла профильное министерство.

Уже на следующий день после скандального интервью Ткаченко отказался от своих слов, назвав их «эмоциональным предположением».

Украинская служба Би-би-си попыталась разобраться, сколько людей на самом деле вернулось на оккупированные территории, можно ли вообще их пересчитать, и почему люди возвращаются.

Откуда взялась цифра в 150 тысяч?

Максим Ткаченко уже не первый раз говорит о столь большом числе украинцев, вернувшихся на оккупированные территории, но такую реакцию на свои слова он получил впервые. Он возглавляет рабочую группу временно созданной специальной комиссии по вопросам жилья для переселенцев, поэтому часто комментирует проблемы этой категории людей.

Летом 2024 года Ткаченко заявил, что из-за сложностей с жильем и трудоустройством 130 тыс. переселенцев были вынуждены вернуться в оккупированные регионы или в зону боевых действий.

В ноябре 2024 года, не уточняя, откуда у него эти данные, он сообщил, что на оккупированные территории уже вернулись 150 тыс. человек.

Те же цифры привел в комментарии для газеты Kyiv Post экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что одна из причин, по которым люди решаются на этот шаг, — отмена выплат переселенцам в размере 2 тыс. гривен (48 долларов по нынешнему курсу) в месяц.

По словам Андрющенко, в своих утверждениях он и его коллеги основываются на данных о числе украинцев, которые въехали в Россию через аэропорт Шереметьево за последние годы. Чтобы попасть туда, говорит Андрющенко, украинцы сначала едут в страны ЕС, а уже оттуда летят в Москву.

В Офисе президента Би-би-си сказали, что с утра 25 ноября выясняют, откуда поступают такие данные, потому что достоверной статистики по этому поводу в принципе не может быть.

В Офисе президента предположили, что, скорее всего, единственный источник этой спорной информации — именно Петр Андрющенко, который сейчас ни с кем не согласовывает свои заявления.

В своем нашумевшем интервью Ткаченко заявил, что 150 тыс. переселенцев вернулись на оккупированные территории (70 тыс. из них — в Мариуполь) из-за того, что не получили должной помощи от украинского государства — «ни жилья, ни социальной поддержки, ни компенсаций, ни работы».

«Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение», — изменил он свою позицию после скандала.

Ирина Верещук решительно отметает такие предположения.

«Я никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тыс. гривен в месяц государственной помощи», — заявила Верещук, назвав слова Ткаченко ложью и «хайпом ради громких заголовков».

По ее словам, все, что государство обещало переселенцам, оно по возможности делает, просто у него не хватает ресурсов.

Каково реальное число возвращенцев?

К приведенной Ткаченко цифре в 150 тыс. возникает много вопросов: откуда эти данные и за какой период, говорит Лидия Куземская — социолог, исследующая вынужденную миграцию украинцев в Россию.

«Открытых данных о том, сколько людей вернулось, нет. Мы не можем доверять цифрам, которые публикуют местные оккупационные власти», — считает Куземская.

По ее словам, есть исследования, которые показывают лишь отдельные тенденции.

Например, опрос Международной организации по миграции, проведенный на пограничном пункте в Латвии в 2023 году, показал, что 49% украинцев, въехавших в Россию из ЕС, намеревались вернуться в Украину (на ее оккупированные территории). Еще 29% ехали в Россию или через Россию на оккупированные территории с краткосрочным визитом, а 20% не знали, как долго они пробудут в России или на оккупированных территориях.

«Мы точно знаем, что люди уезжают из-под оккупации, и мы знаем, что есть небольшой поток людей, которые возвращаются. Количество людей, которые временно выехали на территорию России и возвращаются на оккупированные территории, так же неизвестно», — говорит Лидия Куземская.

По ее словам, можно предположить, почему этот поток мог увеличиться именно сейчас. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому люди без российского гражданства могут жить со своими документами, то есть с украинскими паспортами, на оккупированных территориях только до 31 декабря 2024 года. После этого они обязаны подать заявление на получение вида на жительство, иначе при определенных обстоятельствах они могут быть депортированы.

«Все документы на недвижимость и автомобили должны быть переоформлены в российских реестрах. Если человек хочет сохранить свое имущество, можно предположить, что он вернется на оккупированную территорию, чтобы получить паспорт, продать свое имущество и уехать. Мы знаем, что люди возвращаются в Мариуполь, но это не массовое явление. Речь точно не идет о сотнях тысяч людей», — говорит социолог.

В октябре 2024 года российские власти сообщили, что через Шереметьево в Россию пытались въехать 107 тыс. жителей Украины, но пропустили только 83 тысячи из них. Правда, за какой именно период прибыло столько людей, они не уточнили.

По словам социолога, эти данные о 80 тысячах проверить нельзя, как и узнать, сколько из этих людей осталось в России или на оккупированных ею территориях, а сколько вернулось.

Куземская приводит данные другого опроса, проведенного Международной организацией по миграции среди перемещенных лиц внутри Украины в 2024 году. По его результатам, 88% переселенцев не планируют никуда переезжать в ближайшие три месяца, а 70% не планируют менять место жительства и в более долгой перспективе.

«Они не смогли и вернулись»

Би-би-си поговорила с несколькими людьми, чьи друзья и знакомые вернулись на оккупированные территории. Сами возвращенцы от общения с прессой отказались.

У Елены (имя изменено) из Киева есть знакомые пенсионного возраста, которые вернулись в оккупированную часть Донецкой области. В 2022 году они уехали оттуда с большим трудом, а в 2024-м вернулись.

«Подруга смогла уговорить родителей уехать, но она не смогла удержать их здесь. Это пожилые люди, которые так и не смогли смириться с тем, что живут в чужом арендованном жилье и бросили все, на что работали десятилетиями. Тем более, что арендную плату оплачивали дети. Это огромная боль и для меня, и для моей подруги», — говорит Елена.

«Я знаю людей, которые изо всех сил старались устроиться здесь на работу. Но денег хватало только на еду. Они старались справиться со всем этим. Они не пророссийские, но все равно вернулись», — говорит женщина.

По словам Елены, сама она не понимает такой выбор, но и осудить его не может.

«Некоторые не хотели быть обузой для других, например, в финансовом плане. Есть разные истории. Это очень разный опыт, его нельзя обобщать. Действительно, вынужденным переселенцам иногда бывает очень сложно найти себя. Иногда люди возвращаются от отчаяния», — говорит Елена.

Светлана родом из города на юге Украины. После начала вторжения в 2022 году туда переехало много переселенцев из Херсона, Мариуполя и других оккупированных тогда украинских городов и сел. Ее семья помогала многим переселенцам. Она знает семейную пару с детьми, которые вроде бы устроились, нашли работу, а дети пошли в школу — но недавно они вернулись в Мариуполь.

«Это было очень неожиданное решение для меня. Я думала, у них здесь все в порядке. Но они переехали, несмотря на то, что их квартира в Мариуполе была разрушена. Хотя бизнес остался. Теперь их дочь пишет пророссийские посты в соцсетях, в которых обвиняет Украину в том, что люди страдают из-за отключений света и обстрелов», — говорит Светлана.

«Сложно сосчитать украинцев, которые вернулись в оккупацию. Но значит ли это, что мы можем закрывать глаза на эту проблему? Действенной помощи переселенцам нет, выплаты многим отменены, жилья тоже не хватает – это всё реалии выживания переселенцев в Украине сейчас», — говорит журналист Андрей Дехтяренко, возглавляющий луганский общественно-политический еженедельник «Реальная газета».

Это издание написало много материалов, посвященных проблемам вынужденных переселенцев.

По мнению Дехтяренко, среди причин возвращения людей под оккупацию — отмена выплат переселенцам со стороны государства, а также страх перед зимовкой в украинских городах, в съемных квартирах, из-за рисков отключений света и бомбежек.

Возможно, именно поэтому многие из тех, у кого еще остались квартиры на оккупированных территориях, решили вернуться туда, чтобы как-то пережить эту зиму.

Чат Шереметьево

Галина (имя изменено) родом из города Северодонецк Луганской области. У нее есть несколько знакомых, которые вернулись в этот разрушенный город через московский аэропорт Шереметьево. Галина показала Би-би-си чат в мессенджере Viber, где люди обсуждают маршруты возвращения на оккупированные Россией территории.

Сейчас аэропорт Шереметьево — единственное окно для украинцев, которые хотят въехать в Россию.

Недавно Россия закрыла последний сухопутный переход между Сумской и Курской областями. До этого был закрыт пункт въезда через Латвию. Поэтому украинцы сначала добираются до Беларуси, а оттуда летят в Москву. В Шереметьево все граждане Украины проходят фильтрацию, которую российские чиновники называют «небольшой проверкой».

«Как нам сказали, только там осуществляется фильтрация — кого пустят в Россию, а кого нет. Некоторых держат несколько дней, а некоторых — неделю. Их спрашивают, что они думают о специальной военной операции [так российские власти называют войну - Ред.], кому принадлежат оккупированные территории. Они смотрят телефоны приезжих, проверяют их багаж. Многих разворачивают, не пускают в Россию», — говорит Галина.

В чате в Viber, насчитывающем около 10 тыс. участников, люди делятся советами о том, как лучше добраться до Минска, как легче пройти досмотры.

Анжелина, которая вернулась в оккупированный Донецк, чтобы продать свое имущество, рассказала в интервью Kyiv Post, что ее держали на полу в маленькой комнате в Шереметьево в течение 27 часов.

Российский государственный канал «Россия 1» в своих сюжетах сообщает, что людей не пропускают через пограничный контроль из-за обнаруженной татуировки главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова или данных о пожертвованиях ВСУ.

Несмотря на то, что некоторые украинцы пытаются вернуться на оккупированные земли, им там не рады, говорит Павел Лысянский, правозащитник, директор киевского Института стратегических исследований и безопасности.

По его оценкам, россияне запрещают въезд в РФ и на оккупированные территории Украины 80-90% граждан Украины, при этом запрет действует минимум пять лет.

«В настоящее время на оккупированных территориях Украины происходит массовая конфискация недвижимости местных жителей, это десятки тысяч квартир, а всего оккупанты планируют конфисковать более 300 тыс. объектов недвижимости», — говорит правозащитник.

Он также рассказывает о репрессиях против местного населения.

«Возвращение граждан Украины на оккупированные территории не входит в планы оккупантов, им не нужны люди, которые имеют там историческую память. Сейчас на оккупированные территории завозят много граждан Российской Федерации разных национальностей», — утверждает Павел Лысянский.