Возникают парадоксальные ситуации: врачей пытаются удержать на работе в сельской местности

По инициативе Министерства здравоохранения еще при министре Анде Чакше был подготовлен проект по повышению доступности медицинского и вспомогательного персонала за пределами Риги, на реализацию которого за шесть лет - с 2017 года по конец 2023 года - было выделено почти 19 млн евро из Европейского социального фонда (ЕСФ). Это была особая финансовая поддержка - денежная компенсация тем медикам, которые согласились оказывать оплачиваемые государством медицинские услуги за пределами столицы.

Таким образом в регионах удалось привлечь или убедить не уезжать в Ригу или за рубеж 1851 медика - и в больницы, и в Службу неотложной медицинской помощи, и в практики семейных врачей. Например, за пределами Риги финансовую поддержку получили 35 молодых семейных врачей, еще 48 семейных врачей пенсионного возраста передали свою практику и знания молодым семейным врачам, получив за это компенсацию из Европейского социального фонда.

Но один проект не может полностью решить вопрос человеческих ресурсов в медицине. Поэтому с 2016 года значительно увеличено количество оплачиваемых из госбюджета мест в резидентуре семейных врачей. В этом учебном году предоставлена возможность освоить эту специальность 52 молодым врачам.

"Одно дело это медики - врачи, медсестры и их помощники, которые получили свою квалификацию и начали работать в регионах, а второе, и над этим мы работали с особенным усердием, это первичное здравоохранение, которое обеспечивают семейные врачи. Мы подсчитали, что 43% семейных врачей, которые находятся в предпенсионном возрасте или уже достигли пенсионного возраста, продолжают работать.

Нередко возникают парадоксальные ситуации: врач, который уже не один год на пенсии, хочет продолжать работу, и в то же время молодой врач согласен перенять эту практику, но не может сделать этого, так как коллега почтенного возраста не хочет съезжать. А когда тот выходит на пенсию, молодого доктора уже нет, так как он ушел работать в другое место", - рассказала руководитель отдела развития человеческих ресурсов отраслей Минздрава Кристине Клявиня.