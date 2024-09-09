Возьмутся за налоги на зарплату: СМИ

В минувшую пятницу на пресс-конференции министр финансов Арвил Ашераденс рассказал, что планируемые изменения налогов на рабочую силу увеличат чистый доход всех трудоустроенных в Латвии, чья зарплата до уплаты налогов не превышает 4000 евро в месяц.

Самая большая прибавка к зарплате за счет налоговых поправок в следующем году будет у тех, чья зарплата до уплаты налогов не превышает 2500 евро в месяц.

Министерство финансов выступило и с другими предложениями, и одно из них после пятничной пресс-конференции вызвало оживленную дискуссию в соцсетях. А именно: чтобы заполнить пробелы в госбюджете, которые может вызвать планируемый рост минимальной зарплаты и необлагаемого налогом минимума, а также увеличение ставки подоходного налога с населения, предусмотрен перенос одного процентного пункта взносов со второго пенсионного уровня на первый пенсионный уровень.

Эту задумку многие критикуют. Хотя Минфин утверждает, что предлагаемые изменения не приведут к снижению будущих пенсий налогоплательщиков, другие эксперты отмечают, что нынешние проблемы бюджета правительство перекладывает на плечи молодежи, которой придется расхлебывать эту кашу в будущем.

Добавим, что для того, чтобы предложенные изменения вступили в силу, их еще должен утвердить Сейм.

(Latvijas Avīze)