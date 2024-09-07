Возмутительно: курьер «Rimi» обозвал старушку «потаскухой», ее увезли в больницу

«Добрый день, «Rimi»!» Почему ваши курьеры считают допустимым опоздать на 35 минут без предупреждения (это еще мелочь), а когда приезжают, выругать 85-летнюю пожилую женщину с проблемами в передвижении, назвав ее потаскухой (цитата), унизить ее так, что у нее повышается кровяное давление. Бабушку увезли в больницу на машине скорой помощи. Вышеупомянутый курьер также накричал, мол, если не нравится, идите в «Барбору». Я думаю, это придется сделать. Я работала в электронной коммерции «Rimi» и знаю, что такое отношение не должно быть нормой», — пишет женщина.

В компании отреагировали следующим образом: «Добрый вечер, неприятно это слышать, такое отношение точно не является нормой. Пожалуйста, пришлите номер заказа интернет-магазина в личное сообщение, мы немедленно разберемся»