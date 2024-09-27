«Погранохрана закупает иностранную технику с целью борьбы с пилотируемыми летательными аппаратами. (..) Цель этой техники — перехват и взятие под контроль таких дронов», — пояснил Пуятс, отметив, что техника Погранохраны позволяет делать это при условии, что у них беспилотников работает блок управления.

Пуятс также признал, что Государственная погранохрана получила информацию о ситуации с дроном с опозданием. «На самом деле мы [получили информацию] от Государственной полиции, когда дрон уже упал. Мы не были задействованы, когда дрон попал в воздушное пространство», — сказал Пуятс.

На вопрос, может ли имеющаяся в распоряжении Погранохраны техника противостоять беспилотнику типа Shahed, Пуятс ответил, что в конкретном случае был уничтожен блок управления. Так что возможности воздействовать на блок управления дроном и взять его под контроль не было.

Глава службы сказал, что данная ситуация обсуждалась с ответственными сторонами и в ряде случаев после этого инцидента была получена своевременная информация о возможных летательных аппаратах вблизи границы с Латвией. Пуятс также сообщил, что Погранохрана «периодически получает сигналы» о самолетах вблизи границы с Латвией, но не уточнил, о каких именно самолетах и из каких стран речь.