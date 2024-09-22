Воскресенье пройдет без дождей; на севере Видземе возможны заморозки

Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +14-19 градусов.

В Риге время от времени будет солнечно, ожидается сухая погода. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха повысится до +16-18 градусов.

До этого в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность без существенных осадков. Кое-где, преимущественно в южных районах, образуется туман. Температура воздуха упадет до +8-13 градусов, в Видземе до +4-9 градусов, местами на севере Видземе на траве возможны заморозки.

В столице ночью - переменная облачность без существенных осадков, слабый ветер, может образоваться дымка. Ночью будет прохладно, ожидается +10-11 градусов.