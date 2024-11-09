Воскресенье будет таким же тихим, как и суббота: прогноз погоды не особо изменился

Ночью - преимущественно облачно, местами - моросящий дождь. Из-за слабого ветра в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха снизится до +4-7 градусов.

В Риге ночью - также облачно, но существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха - от +5 до +7 градусов.

Днем погодные условия фактически не изменятся: небо по-прежнему будет закрыто облаками, местами - моросящий дождь. На востоке местами туман сохранится и днем, будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха достигнет +4-7 градусов.

В столице ожидается преимущественно облачная погода, но день пройдет без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха - от +5 до +7 градусов.

