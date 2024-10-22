Вокзала не будет? Силиня не видит дополнительных денег для Rail Baltica в новом бюджете

Во вторник на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма Силиня и министр финансов представили проект бюджета, подготовленный правительством. После выступления премьер-министра депутат от оппозиции Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте") сказал, что он удивлен тем, что ни слова не было сказано о "Rail Baltica".

Бюджет предусматривает 15-процентное софинансирование "Rail Baltica", но другого финансирования не предусмотрено. Как напомнил Криштопанс, парламентская комиссия по расследованию пришла к выводу, что на центральный вокзал требуется 114 миллионов евро из государственного бюджета.

"Неизбежно то, что если мы хотим продолжить реализацию проекта века, нам придется открыть свои кошельки", - сказал Криштопанс.

Премьер-министр ответила, что правительство было вынуждено сократить финансирование министерств на 50 миллионов евро. "Я не вижу, как сейчас можно найти в бюджете дополнительное финансирование для "Rail Baltica"", - сказала Силиня.

Премьер-министр ожидает от Министерства сообщения, "Rail Baltica" и "Eiropas Dzelzceļa līnijās" четкого видения того, как они будут сокращать свои расходы, в том числе на зарплаты. Силиня также ждет отчета парламентской комиссии по расследованию. "Если вы видите, где в бюджете можно найти 118 миллионов евро, мы, конечно, выполним решение парламента", - сказала Силиня.